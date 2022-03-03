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Як Ілон Маск та світові ІТ-компанії допомагають Україні та як можна підключитись до Starlink?
Ілон Маск у Twitter повідомив, що SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".
Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".
Від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink, повідомив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Раніше Федоров у Twitter звернувся до Маска із проханням забезпечити Україну доступом до супутникового інтернету. Маск відповів: "Starlink уже доступний в Україні. Більше терміналів – у дорозі".
Пізніше голова Мінцифри написав: "Ілоне Маску, SpaceX, SpaceXStarlink, дуже дякуємо! Starlink допомагає зберігати зв’язок між нашими містами та екстреними службами, рятуючи життя!"
Деякі українці вже змогли підключитись до супутникового інтернету. Зокрема, інженер Олег Кутков із Києва купив обладнання для Starlink на eBay кілька місяців тому для власних досліджень та експериментів, але в Україні цей супутниковий інтернет був недоступний. Натомість після твіта Маска Кутков випробував зв’язок і повідомив, що все запрацювало.
Проект Маска охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу.
"Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватись ним можна у будь-якій точці Землі. Старлінк можна буде використовувати як у цивільних, так і у військових цілях", - повідомляє Військове телебачення України.
Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал. Щоб купити обладнання, треба залишити заявку на офіційному сайті. У комплекті – антена «тарілка», термінал, кабель та інструкція зі встановлення.
Експерти кажуть: Starlink не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити, тому він більш стійкий до обмежень та кібератак.
"Із тим, як росіяни обмежують доступ (до інтернету), може стати важче повідомляти новини, але люди все одно зможуть розсилати відео, зокрема, про те, які звірства чинять ці сили. Це буде дуже важливо. Через цей доступ до інтернету війська Путіна не зможуть сховатися від світу", - розповів "Голосу Америки" колишній астронавт НАСА Террі Вертс.
Тим часом, українці створили так звану "IT армію", завдання якої здійснювати хакерські атаки на російські урядові сайти, банки, бізнеси та пропагандистські сторінки. Зокрема, їхня мета – донести до росіян справжню інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, кажуть у Мінцифри.
"Зрештою ми набрали «армію» у понад 250 тисяч людей, які роблять усе, щоб боротись проти дезінформації, фейкових новин, всього, що вони поширюють, їхньої брехні, а також змусити їх відчути те, що відчули ми, коли вони нас атакували, - повідомив Олександр Борняков, заступник голови Мінцифри. - Ми не боїмось їх, ми боремось із ними".
Загалом, як повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО України, понад 70 світових компаній висловили протест у зв’язку із широкомасштабним вторгненням Москви в Україну і припинили співпрацю з Росією.
Раніше стало відомо, що Apple оголосила про призупинення продажів своїх товарів у Росії, а компанії, що надають різноманітні ІТ рішення для бізнесів, як-то SAP, Oracle, обмежили співпрацю із клієнтами Росії.
"Вийшли та виходять: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Ford, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (за кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle", - заявили у ЦПД.
Крім того, заблокували Росію: Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay, повідомляє УНІАН.
Також зазначається, що BBC, Cinema 4D, Disney, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount припиняють мовлення або недоступні в РФ, а міжнародні платіжні системи Mastercard та PayPal запровадили обмеження.
Тим часом, YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні, а російському державному медіа RT та іншим каналам - заборонили отримувати гроші за показ реклами на їхніх сайтах, застосунках та відео, розміщених у YouTube.
При цьому, участь Росії скасували у різноманітних подіях: Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, MOK, Mobile World Congress, NHL, а Adidas відмовився працювати зі збірною з футболу.
У статті використано матеріали Reuters, AP, "Радіо Свобода", RBC, УНІАН
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Літак з медичною допомогою від Великобританії вилетів в Україну. Відео
У Пентагоні заявили, що системи протиповітряної, протиракетної оборони України неушкоджені та лишаються ефективними
Більшість систем протиракетної та протиповітряної оборони України лишаються неушкодженими та зберігають ефективність. Про це у четвер заявив високопосадовець Міністерства оборони США, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Як повідомляється, посадовець Міноборони США також вказав, що ВПС України зберігають власність здійснювати польоти над територією держави.
За оцінками уряду США, нездатність Росії захопити контроль над повітряним простором України обумовлена обережним використанням Україною засобів ППО, намаганням Росії уникати ризиків, та невірним використанням авіації Москвою.
У Пентагоні заявили, що не можуть підтвердити повідомлення про використання Росією касетних боєприпасів та термобаричних озброєнь. У США також не підтвердили, що на території України вже перебувають термобаричні озброєння Росії. За оцінками США, загалом від початку вторгнення в Україну Росія здійснила понад 480 пусків ракет.
У Міноборони США вважають, що в Україну вже увійшли 90% бойових сил Росії раніше розміщених поблизу кордонів. При цьому, заявив чиновник, на півночі України військові Росії "переважно зупинились".
У Пентагоні заявили, що російські військові продемонстрували готовність умисне завдавати ударів по цивільних об'єктах, і завдають таких ударів.
За оцінкою Міноборони США, військові Росії "перебувають у замішанні та сум'ятті".
Як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що Росія продовжить "військову операцію" в Україні. За словами Лаврова, Росія "не може дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує РФ". Російський дипломат заявив, що "демілітаризацію" України буде доведено до кінця, а у разі підписання мирної домовленності, остання буде включати відповідний пункт.
Як повідомляється, США надають Україні розвіддані.
Білий дім просить Конгрес виділити 10 млрд дол на безпекову та гуманітарну допомогу Україні
Уряд США у середу подав до Конгресу США запит на додаткове фінансування. Запит включає кошти на допомогу Україні а також додаткове фінансування заходів із подолання пандемії COVID-19.
"Цей запит визначає негайну потребу в 10 мільярдах доларів додаткової гуманітарної, безпекової та економічної допомоги для України та партнерів в Центральній Європі, через невиправдане і неспровоковане вторгнення", - йдеться в запиті до Конгресу від Шаланди Янг, заступниці директора Служби США з питань управління та бюджету. Янг зазначила, що можливо буде потрібно більше коштів.
США "віддані підтримці народу України у його захисті країни та демократії", пише Янг.
В рамках запиту Білий дім пропонує спрямувати також більш ніж 20 млрд доларів додаткових коштів на додаткові заходи з подолання пандемії.
Очікується, що голосування відбудеться до 11 березня, строку до якого має бути затверджено додаткове фінансування роботи уряду.
Президентка Єврокомісії: ЄС може надати біженцям з України права на проживання, доступ до роботи та житла
Щонайменше мільйон осіб покинули Україну та перетнули кордон з ЄС. Про це Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у четвер під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
У своєму виступі президентка Європейської Комісії вказала на зусилля блоку країн спрямованих на допомогу біженцям з України.
За словами посадовиці, ЄС може надати біженцям швидкий та ефективний захист, а саме "права на проживання (residency rights - англ.), доступ до роботи та житла". За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС також надали вказівки щодо дій на кордонах блоку, які дозволять "спростити формальності і таким чином дати людям змогу швидше отримати прихисток".
Чиновниця також вказала на гуманітарну підтримку з боку ЄС, яка має допомогти "подолати наслідки цієї війни, як всередині країни та і у суміжних країнах, та [допомогти] біженцям".
На цілі гуманітарної допомоги, заявила посадовиця, буде виділено щонайменше 500 мільйонів євро. "Звісно ж, буде більше, і ми маємо готуватись до руйнівних наслідків цієї жахливої війни".
Урсула фон дер Ляєн заявила про створення разом з Румунією центру захисту цивільних для України.
Посадовиця також заявила про санкції проти лідерів Росії. "Наша мета - позбавити Кремль здатності вести війни проти сусідів, - заявила Урсула фон дер Ляєн, ""Три хвилі запроваджених нами санкцій вже впливають на російську економіку а значить і на військові зусилля Путіна".
За її словами, ЄС вживе додаткових заходів "у разі погіршення ситуації".
Раніше президентка Європейської комісії заявила про відсутність сумнівів, що "хоробрі люди, які захищають наші цінності ціної власних життів належать до європейської родини”.
Сьогодні ж прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про офіційну підтримку її країною подання України про вступ до ЄС.
"Ми маємо надіслати потужний політичний сигнал: Україна - це європейська держава і має бути у ЄС. Я попрошу європейських лідерів заявити про підтримку", - заявила Каллас.
Між тим, як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив, що Росія продовжить "військову операцію" в Україні. За словами Лаврова, Росія "не може дозволити собі зберегти в Україні інфраструктуру, яка загрожує РФ". Російський дипломат заявив, що "демілітаризацію" України буде доведено до кінця, а у разі підписання мирної домовленності, остання буде включати відповідний пункт.
Лавров також висловив переконання, що увага Західу до кризи зменшиться. "Ми готові завжди до діалогу за однієї неодмінної умови - виключно на основі рівноправності та на основі поваги та врахування інтересів один одного", - наводить слова Лаврова ТАСС.
У статті використано матеріали CNN, Reuters, ТАСС.
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