Носіння масок – найкраща профілактика Ковід-19, поки не з’явиться вакцина - дослідники

Обов’язкове носіння масок усіма може «допомогти полегшити протікання хвороби серед населення і призвести до того, що більша частина нових захворювань буде асимптоматичною. Такий висновок наводять дослідники в статті, опублікованій в Медичному Журналі Нової Англії.

Автори дослідження аналізували 2 спалахи вірусу Ковід-19 на американських підприємствах з переробки м’яса. Обидві компанії згодом зобов’язали своїх працівників протягом усього робочого дня носити маски. «Серед 500 працівників, які заразилися вірусом, 95% були асимптоматичними. Лише 5% інфікованих на Ковід-19 мали легкі чи середні симптоми хвороби», ідеться у статті. Автори також стверджують, що у країнах, де влада зобов’язувала населення носити маски, смертність від Ковід-19 залишалася низькою навіть після того, як після послаблення карантину кількість нових захворювань зростала.

«Носіння масок сприяє тому, що серед усіх заражених на Ковід-19 збільшується частка тих, хто переносить цю хворобу без жодних симптомів. А отже, збільшується кількість людей, які отримують короткостроковий імунітет від цього вірусу, поки ми всі чекаємо на вакцину», - сказала в інтерв’ю британському виданню Телеграф співавторка статті Доктор Медицини Моніка Ґанді, яка досліджує інфекційні захворювання в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Вона застерегла, що потрібні більш широкі дослідження цієї теми, аби підтвердити її висновки.

Станом на неділю 13 вересня, у США зареєстровано 6 мільйонів 485 тисяч випадків заражень на Ковід-19. 193 тисячі людей померли. Зараз щодня у США реєструють приблизно 40 тисяч нових заражень на Ковід-19.

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