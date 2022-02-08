Чотири штати США планують скасувати обов’язкові маски для школярів

Губернатори чотирьох штатів - Коннектикуту, Делаверу, Нью-Джерсі та Орегону - оголосили плани скасувати наприкінці лютого або у березні вимоги про обов'язкове носіння масок у школах, посилаючись на швидке послаблення сплеску COVID-19.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі назвав це "великим кроком назад до нормального життя для наших дітей". Він послався на відчутний спад показників захворюваності на COVID: новий штам "Омікрон" спричинив сплеск інфекцій у святкові дні, але після того кількість заражень впала на 50%, а рівень шталізацій зменшився з минулого тижня на третину, сказав він.

"Ми повинні навчитися жити з COVID, коли ми переходимо від пандемії до ендемічної фази цього вірусу", - підкреслив губернатор.

Тим часом, Каліфорнія із наступного тижня скасовує вимоги про носіння масок для вакцинованих людей у приміщеннях, але маски все ще залишаться правилом для місцевих школярів.

У США триває дискусія щодо того, чи повинні діти носити маски у школах. У кількох штатах відповідні розпорядження оскаржуються у суді, а вісім штатів, включаючи Флориду й Техас, не дозволяють шкільним округам вимагати обов'язкового носіння масок. Натомість у Чикаго вчителі нещодавно відмовлялись проводити очні заняття, допоки учням і персоналу не почали надавати маски KN95.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі заявила в понеділок, що носіння масок у школах "досі залишається нашою рекомендацією", але вона утрималась від критики рішення штатів, які відмовляються від цієї вимоги.

"Це завжди залежало від шкільних округів. Це завжди була наша точка зору і завжди була наша політика", - сказала вона.

У середині січня кількість нових випадків COVID-19 у США досягла піку - 800 тисяч заражень за добу, після того темпи поширення коронавірусу почали спадати. Також із середини січня кількість американців, що потрапляли у лікарні із COVID-19, впала на 24% до приблизно 111 тисяч на день.

Кількість смертей, як і раніше, в середньому перевищує 2400 на день, що є найбільшим показником із минулої зими.

У статті використано матеріали англомовної служби «Голосу Америки».