Масова стрілянина в Лас-Вегасі: розсекречено деталі розслідування

За три місяці до того, як у жовтні минулого року в Лас-Вегасі загинуло 58 людей та поранено понад 500, убивця, що скоїв найбільш смертельну масову стрілянину в історії США, надсилав електронні листи, в яких обговорювалася купівля пристроїв, що дозволяють нанести з напівавтоматичні рушниці сотні раундів на хвилину, повідомляють ЗМІ про розсекречені ордери на обшук.

Такі пристрої (ударні приклади типу bump stock - ГА), які, як вважають, використовувалися в масовій стрілянині, були знайдені на 32-му поверсі готелю, звідки Стівен Педдок стріляв у натовп, що зібрався в неділю ввечері на фіналі фестивалю музики кантрі на Las Vegas Strip.

Деталі, які вказують на те, що напад міг плануватися за кілька місяців до самої стрілянини, є частиною більш ніж 300 сторінок ордерів на обшук, які розсекречено федеральним суддею в штаті Невада у п'ятницю, повідомляє The Los Angeles Times, одне з декількох видань, що вимагали оприлюднення документів.

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Розсекречені документи не дають мотивації вбивствам, передає The Los Angeles Times.

Педдок вистрілив і вбив себе, перш ніж поліція приїхала в готельний номер у ніч стрілянини.

Документи також показують, що дівчина Педдока, Мерілу Денлі, розповіла слідчим до того, як вони здійснили обшук будинку, в якому Стівен Педдок і Мерілу Денлі обоє мешкали, що вони можуть знайти її відбитки пальців на боєприпасах, оскільки вона час від часу брала участь у заряджанні гвинтівок, – повідомляє Las Vegas Review-Journal.

У дні після стрілянини влада називала Денлі підозрюваною особою. Її адвокат заявив, що вона не знала про плани Педдока.

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Розсекречений ордер на обшук показує, що лист, відправлений 6 липня 2017 року з облікового запису, пов'язаного з Педдоком, на електронну адресу, яка також могла ним контролюватися, обговорює використання пристроїв для рушниць «для гострих відчуттів», згідно з заявою, опублікованою виданням Las Vegas Review-Journal.

В електронних листах також згадується випробування рушниці в стилі AR, перш ніж придбати її.

Видання The Los Angeles Times повідомляє, що слідчі не знають, чому б Педдок надсилав повідомлення електронної пошти між контрольованими ним обліковими записами, або чи один із них контролюється іншою особою, що означало б «слідчі повинні визначити, хто з ним спілкувався про зброю, яка використовувалася в нападі», – говориться в одному з ордерів.

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