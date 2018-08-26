Масова стрілянина у Джексонвілі. 4 загиблих.

4 осіб загинули під час масової стрілянини, яка відбулась на змаганні геймерів у місті Джексонвіль, штат Флорида. Щонайменше 10 осіб отримали поранення.

Один нападник загинув, поліція повідомляє, що нападників могло бути двоє. Стрілянина сталася в одному с місцевих барів, який наживу вів трансляцію змагання. Зараз місцевість перебуває під охороною поліції та пожежників, дороги навколо місця інциденту перекриті.

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