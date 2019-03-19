Екс-міністр оборони США працюватиме у Стенфордському університеті

Екс-міністр висловив переконання, що забов'язаний передати здобуті знання прийдешнім поколінням

Джим Маттіс, який пішов з посади міністра оборони США три місяці тому, повертається до Стенфордського університету. У вівторок аналітичний центр Hoover Institution, що в Стенфордському університеті, повідомив, що Маттіс приєднується до установи, де досліджуватиме та писатиме про національну та міжнародну безпекову політику.

Маттіс посідав аналогічну посаду перед тим, як президент США Дональд Трамп номінував його на посаду міністра оборони США у грудні 2016-го року.

Маттіс пішов у відставку у грудні 2018-го року на тлі повідомлень про його незгоду з Трампом, включно з рішенням останнього про виведення військ із Сирії. Пізніше Трамп відмовився від повного вивдення американських військ із тієї країни.

Президент США також заявляв, що сам відправив Маттіса у відставку. В.о. міністра оборони США є Патрік Шенаген.

Як повідомляє Hoover Institution, Маттіс розпочне роботу у травні. Екс-міністр висловив переконання, що забов'язаний передати здобуті знання прийдешнім поколінням.

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