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Путін засинає "в страху", - екс-очільник Пентагону за президентства Трампа
Колишній міністр оборони США Джим Маттіс у п’ятницю виступив із образливими для президента Росії Володимира Путіна заявами та назвав його вторгнення в Україну «некомпетентним» і «дурним».
Під час виступу в Сеулі Маттіс порівняв Путіна з параноїдальними персонажами, створеними російським романістом Федором Достоєвським.
"Путін - це типаж прямо з Достоєвського. Він лягає спати вночі злим, він лягає спати вночі у страху, він лягає спати вночі, думаючи, що Росію оточують кошмари", - сказав Маттіс.
Маттіс виступав на конференції, організованій Сеульським форумом з міжнародних справ, Корейським товариством і Центром стратегічних і міжнародних досліджень США. Він відносно небагато коментував публічно після того, як пішов у відставку з посади голови Пентагону у 2018 році через розбіжності щодо зовнішньої політики з колишнім президентом США Дональдом Трампом.
У своїй промові Маттіс не торкався цих розбіжностей прямо, сказавши, що лише Трамп провадив нетрадиційну зовнішню політику, яка кинула виклик відносинам США з їхніми союзниками.
Найбільш різкі коментарі Маттіса прозвучали на адресу Путіна, якого він зобразив розгубленим і нездатним приймати розумні рішення через відсутність людей, які давали б йому розумні поради.
На запитання про найбільший урок, який можна винести з війни Росії в Україні, Маттіс відповів: «Не дозволяйте некомпетентним генералам керувати операціями».
Він також сказав, що російське вторгнення було «тактично некомпетентним» і «стратегічно безглуздим».
"Війна є достатньою трагедією і без додаткової дурості", - сказав він.
Маттіс також розкритикував зміцнення відносин Китаю з Росією та небажання Китаю виступити проти війни в Україні.
Країна "не може бути великою, якщо вона підтримує злочинне вторгнення Росії в Україну", - сказав він.
Щодо своєї служби під керівництвом Трампа, Маттіс говорив про «скрипучі часи» і назвав Трампа «незвичним лідером», але не критикував колишнього президента прямо.
"Демократії часом ставатимуть популяристськими і завжди відходять від традицій, - сказав він. - У природі демократій часом випробовувати ідеї, тощо”.
Американці, сказав Маттіс, у відповідь мають «зберігати віру в інституції» та «в тих, хто з вами не згоден».
Промова Маттіса була виголошена в Південній Кореї, союзнику США, країні, яка відчула на собі наслідки нетрадиційної зовнішньої політики Трампа.
Відповідаючи на запитання, як він ставився до самітів Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, Маттіс сказав, що він не мав оптимізму щодо переговорів, але дипломатичні зусилля були «правильною справою».
"Що з цього вийшло? Нічого. Я не побачив нічого, що з цього вийшло", - сказав він.
Маттіс також похвалив нового президента Південної Кореї, колишнього головного прокурора Юн Сук Йоля, за бажання, щоб Південна Корея відігравала більшу роль у світі.
Юн, консерватор, який підтримує Сполучені Штати, заявив, що хоче, щоб Південна Корея стала «провідною глобальною державою». Цього тижня Юн був присутній на саміті НАТО в Мадриді. Вперше південнокорейський лідер був присутній на такій зустрічі.
Маттіс високо оцінив присутність Юна на саміті НАТО, сказавши, що «провідна світова держава в Південній Кореї відповідає всім нашим інтересам».
Однак він застеріг від голосів у Сеулі, які нещодавно закликали Південну Корею отримати власну ядерну зброю.
"Вам не потрібна ядерна зброя на півострові, щоб забезпечити розширене стримування, доки існує довіра між РК і Сполученими Штатами", — сказав він, посилаючись на абревіатуру офіційної назви Південної Кореї, Республіка Корея.
Опитування громадської думки незмінно показують, що більшість південнокорейців підтримують отримання їхньою країною власної ядерної зброї, особливо враховуючи, що Північна Корея продовжує розробляти власний арсенал.
Як кандидат, Юн сказав, що проситиме Сполучені Штати погодитися на угоду про розподіл ядерної зброї або передислокувати тактичну ядерну зброю, яку Вашингтон вилучив із Південної Кореї на початку 1990-х років – ідея, яку швидко відкинув Державний департамент США .
Щоб уникнути такого результату, Сполучені Штати та Південна Корея повинні продовжувати зміцнювати довіру, зокрема демонструючи «розширене стримування» проти ядерної зброї Північної Кореї, сказав Маттіс.
"Я думаю, що ви повинні зробити все можливе, щоб уникнути цієї зброї. Це жахлива зброя", - сказав він.
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- Голос Америки
Пентагон не вважає, що росіяни покинули острів Зміїний «як жест доброї волі»
Українські військові успішно використовують нову зброю, яку вони отримують від західних партнерів і одним з прикладів є відступ російських військ з острова Зміїний, сказав високопоставлений чиновник міністерства оборони США.
«Ми не вважаємо, що можна вірити тому, що говорить Росія, що ніби її відступ з острова Зміїний є «жестом доброї волі». Навпаки, ми вважаємо, що це був великий успіх українців, яким вдалося серйозно натиснути на росіян за допомогою ракет «Гарпун», які вони отримали нещодавно», – сказав під час брифінгу у п'ятницю представник Пентагону.
Те, що російські війська вже не контролюють острів Зміїний, полегшує оборону Одеси та створює можливість для розблокування портів на Чорному морі у майбутньому, наголосив він.
Міністерство оборони США прокоментувало останні події на полі бою в Україні та ситуацію з постачанням нової зброї та боєприпасів, про яке було оголошено у п’ятницю, 1 липня.
Говорячи про нещодавній «трагічний обстріл» торгового центру в Кременчуці, представник Пентагону сказав, що на думку фахівців оборонного відомства, ракети, якими обстрілювали місто, були, з великою ймовірністю, розроблені для враження кораблів.
«Тому ми вважаємо, що це не та ракета, якою можна точно влучати у цілі на суші, і особливо в умовах міста. Тобто це є ще один приклад того, як Росія використовує зброю, не рахуючись з тим, до яких руйнівних наслідків та жертв серед мирного населення це призведе», – сказав представник Пентагону.
Щодо подій на Донбасі, то за даними Пентагону, бої досі точаться біля Лисичанска, поблизу нафтопереробного заводу, який росіяни вже оголосили під своїм контролем.
«Ми бачимо ще один приклад того, як росіяни витрачають величезні зусилля та ресурси заради того, щоб отримати контроль над крихіними ділянками території», – заявив представник Пентагону.
Говорячи про новітню зброю, яку українські війська отримали в рамках допомоги від США, чиновник Міністерства оборони США сказав, що українці дуже швидко опанували ракетні комплекси HIMARS і змогли їх ефективно використовувати для ударів по командних центрах російських військ.
Чиновник Міністерства оборони США наголосив, що у новому пакеті допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), про який було оголошено раніше цього ж дня, будуть дві нові установки спільного американсько-норвезького виробництва – Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи, NASAMS.
«Ця нова система є на озброєнні НАТО. І її постачання в Україну означає, що ми допомагаємо українській армії перейти на протиповітряну зброю тих зразків, яку використовують країни-члени НАТО. Хочу наголосити, що українці фантастично добре використовують ту зброю, яку вони мають, але вона є радянського зразка, виробляється в Росії, тому на майбутнє українцям потрібні будуть нові сучасні зразки зброї», – наголосив чинвник Пентагону.
Як уточнили в Пентагоні, допомога з президентського пакету може надійти впродовж днів, а на допомогу рамках USAI, яка приходить не з американських військових складів, а замовляється у виробника, можливо, доведеться чекати «кілька тижнів, або і кілька місяців».
Раніше сьогодні Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
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