Росія не хоче мати позитивні відносини зі США - глава Пентагону

Немає жодних ознак того, що Росія хоче мати позитивні відносини зі Сполученими Штатами, радше, вона бажає бути стратегічним конкурентом – сказав міністр оборони США Джим Маттіс протягом слухань у понеділок в Комітеті Палати представників з питань збройних сил.

Сполучені Штати мають змагальні і ворожі стосунки з Росією

"Наразі ... я не бачу жодних ознак того, що (Путін) хоче мати позитивні відносини з нами. Це не означає, що ми не можемо співпрацювати, якщо бачимо спільне благо. Але тепер він зробив вибір на користь стратегічної конкуренції і ми маємо на це зважати», - сказав Маттіс у відповідь на запитання законодавця Джекі Спір про те, чи має Путін хоча б якусь справжню зацікавленість в "взаємовигідному, чесному партнерстві зі Сполученими Штатами, незважаючи на неослабні провокації, які він провадить".

В той час, як немає можливості гарантувати мир, найбільш надійний спосіб запобігти війні - це бути готовим її виграти

Під час слухань, Джозеф Данфорд, голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США додав, що Сполучені Штати "мають змагальні стосунки з Росією". Росія та Сполучені Штати мають розбіжності в інтересах, включаючи з питання Сирії.

"В той час, як немає можливості гарантувати мир, найбільш надійний спосіб запобігти війні - це бути готовим її виграти", - зазначив Джим Маттіс представляючи на слуханнях бюджетний запит Міністерства.

Все ж, найбільш нагальною загрозою Маттіс назвав не Росію, а ракетну та ядерну програму Північної Кореї. "Програма ядерної зброї, що впроваджується цим режимом є очевидною і становить небезпеку для всіх, провокаційні дії режиму, які демонстративно порушують міжнародне право, не спинились не дивлячись на обмеження та накладені ООН санкції", - йдеться в письмових свідченнях Маттіса перед комітетом.

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