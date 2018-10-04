Порушення Росією угоди про контроль над озброєннями "неприйнятне" – міністр оборони США

Про це повідомляє видання The Hill.

"Не помиляйтесь, сьогоднішня ситуація з Росією, яка жорстко порушила цей договір є неприйнятною. Ми обговорювали цю ситуацію під час міністерської зустрічі вірних союзників", - заявив міністр оборони США на прес-конференції на рівні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Сполучені Штати відстоюють свої зобов'язання щодо контролю над озброєнням, а Росія – ні, і зараз Росія має повернутись до дотримання цих зобов'язань

"Сполучені Штати дотримуються своїх зобов'язань щодо контролю над озброєнням, а Росія – ні, і зараз Росія має повернутись до дотримання цих зобов'язань", - говорить Маттіс.

Угода 1987 року про ядерні сили середнього радіусу дії забороняє застосування ядерних та звичайних наземних балістичних та крилатих ракет діапазону від 500 до 5500 кілометрів. Угода мала допомогти із завершенням Холодної війни.

США звинувачують Росію у порушенні цієї угоди в 2014 році. США та НАТО стверджують, що російська система 9M729 порушує цю угоду.

Росія заперечує, що вона порушує договір. Кремль наполягає, що США порушують угоду розгортанням комплексу протиракетної оборони у Європі. Американська сторона наполягає, що комплекс, про який йдеться, має оборонне, а не наступальне призначення.

За словами посла США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон, якщо Росія продовжуватиме порушувати угоду, адміністрація Трампа може "прибрати" (“take out”) російські ракети.​

За словами посла США в НАТО Кей Бейлі Хатчісон, якщо Росія продовжуватиме порушувати угоду, адміністрація Трампа може "прибрати" (“take out”) російські ракети. Після гнівної відповіді російського МЗС на заяву Хатчісон, вона пояснила, що "не говорила про превентивний удар проти Росії".

Нагадаємо, що Департамент юстиції США у четвер, 4 жовтня, оголосив звинувачення проти сімох російських агентів, пов’язаних з військовою розвідкою Росії.

Хакери, як повідомляється, намагались зламати американські та міжнародні антидопінгові агенції, які викрили вживання допінгу російськими спортсменами та обґрунтували заборону на участь російських спортсменів у деяких змаганнях. Чотирьох агентів ГРУ також звинуватили у вчиненні хакерських атак на організації, які розслідують причетність Росії до використання хімічної зброї, зокрема у справі отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

Трьох агентів, ім’я яких згадується у обвинуваченні Департаменту юстиції США, раніше обвинувачували за звинуваченням у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

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