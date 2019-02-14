Поліція у США зацікавилась мамою, яка шукала подружку для сина на території одного з університетів

В американському штаті Меріленд матір молодого чоловіка на День Валентина шукала для свого сина подругу на території місцевого університету Towson University. Повідомляється, що вона підходила до жінок, показувала їм фото сина і питала, чи жінки стали би з ним зустрічатись.

Випадком зацікавилась місцева поліція, яка звернулась до викладачів, студентів та працівників навчального закладу з проханням допомогти встановити особу жінки.

"Допоможіть встановити особу!" - йдеться у повідомленні охоронців порядку, які також оприлюднили фото жінки зроблені камерою спостереження.

Правоохоронці заявили, що жінку шукають для того, щоб попросити припинити те, що вона робить.

"Ми реагуємо на дану подію, щоб повідомити громаді університету про випадок, який може викликати занепокоєння", - заявили у місцевій поліції.