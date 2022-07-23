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Мавпяча віспа оголошена «надзвичайною ситуацією» в сфері охорони здоров’я – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила глобальний спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
«Генеральний директор визначив, що спалах мавпячої віспи у кількох країнах є надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення», – мовиться у повідомленні ВООЗ, опублікованому на сайті організації 23 липня 2022 року за результатами засідання комітету експертів у четвер.
Це вже сьоме таке оголошення ВООЗ про надзвичайні ситуації в сфері охорони здоров’я з 2009 року, останнє було в 2020 році щодо Covid-19.
Мавпяча віспа – це вірусна інфекція, яка зазвичай зустрічається у тварин у Центральній і Західній Африці, хоча може викликати спалахи і в людському організмі.
У країнах, де вірус зустрічається рідко, останній спалах був безпрецедентним.
Наразі зареєстровано понад 16 000 випадків у 75 країнах і територіях. П’ять випадків виявилися смертельними.
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- Голос Америки
В Мінфіні США розповіли, коли очікувати обмеження цін на російську нафту
Наступним кроком санкцій США проти Росії стануть заходи проти російських енергоресурсів. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час безпекового форуму в Аспені, Колорадо, США цього тижня.
Адеємо відзначив, що Європа в шостому пакеті санкцій обмежила імпорт російської нафти та вугілля. "Нашою метою буде запровадити цінові обмеження на російську нафту, що дозволить російській нафті надходити до світової економіки, але лише, якщо ціна на неї буде такою, що не дозволить Росії отримувати зиск із нестабільності, яку вони створили в світовій енергетиці", - заявив посадовець. Другим пріоритетом санкційної політики США є кроки проти військово-промислового комплексу, включаючи обмеження на поставки для ВПК та санкції проти наближених до Кремля олігархів.
Відповідаючи на питання про те, як скоро можна очікувати запровадження обмеження, Адеємо вказав, що США діють у відповідності до кроків Європи. В шостому пакеті санкцій ЄС вказав на намір до грудня запровадити заборону на страхові послуги для транспортування російської нафти. "Наша ціль - переконатись, що із введенням цієї заборони на страхування, ми будемо здатні приєднати до цього світове обмеження ціни (на російську нафту)".
"Цей крок має бути міжнародним, щоб зменшити світову ціну на нафту і дозволити російській нафті надходити на ринок", - додав посадовець.
Адеємо наступного тижня їде в Європу для переговорів із санкційної політики в Парижі та Брюсселі, повідомили у відомстві в п'ятницю. Посадовець також обговорить додаткову економічну допомогу Україні, запровадження цінового обмеження на російську нафту. В Парижі він проведе зустрічі з фінансистами та аналітиками.
У своєму виступі на форумі Адеємо вказав на успішність санкцій, зокрема в тому, що санкції обмежують здатність Росії поновити запаси зброї, яку вона витрачає в Україні. "Вони витратили певну кількість високоточних боєприпасів, і не можуть ці запаси поновити, через наші експортні обмеження. Тому санкції працюють", - зауважив він.
В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.
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На Донбасі загинуло двоє американців - ЗМІ
Двоє американців, які, ймовірно, воювали за Україну, загинули на сході країни, повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на офіційних осіб.
Як повідомляє АВС, у Державному департаменті США сказали, що «з поваги до сімей у цей важкий час» не надають інших подробиць, крім місця загибелі американців.
«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні», — сказав представник Державного департаменту в розмові з журналістами АВС. Він додав, що дипломати підтримують зв’язок із родинами та надають «всю можливу консульську допомогу».
Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох зниклих безвісти.
На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналсіти писали про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.
9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.
Представники адміністрації не рекомендують американцям їхати в Україну.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».
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ЄС хоче замінити російський газ нігерійським
23 липня (Reuters) - Європейський Союз хоче залучити додаткові поставки газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення поставок з Росії, заявив у суботу Метью Болдуін, заступник генерального директора департаменту енергетики Європейської комісії.
Болдуін виступав у Нігерії, де цього тижня він провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.
Йому сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує знову відкрити Транснігерський трубопровід після серпня, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.
ЄС імпортує 14% загальних поставок зрідженого припродного газу з Нігерії, і існує можливість подвоїти їх, сказав Болдуін Reuters телефоном.
Видобутку нафти та газу в Нігерії заважають крадіжки та вандалізм на трубопроводах, через що термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.
«Якщо ми зможемо перевищити 80%, на той момент може бути додатковий СПГ, який може бути доступним для спотових вантажів, які надходять до Європи», — сказав Болдуін.
"Вони (нігерійські чиновники) сказали нам: "Приходьте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми вважаємо, що можемо досягти реального прогресу в цьому".
Nigeria NLG належить державній нафтовій компанії NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies і Eni.
Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС повинні скоротити споживання газу на 15% із серпня по березень. Ціль спочатку буде добровільною, але стане обов’язковою, якщо Комісія оголосить надзвичайний стан.
Минулого року Нігерія експортувала 23 мільярди кубометрів (млрд) газу до ЄС, але ця цифра з роками зменшується. У 2018 році блок купив 36 млрд кубометрів зрідженого газу у Нігерії, сказав Болдуін.
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Білий дім: зброя надходить до України "з блискавчиною швидкістю", але про поставки далекобійних ракет не йдеться
В Білому домі відкинули критику про буцімто недостатні поставки зброї зі США Україні.
"Я не думаю, що ми недопоставили зброю. Я переконаний - швидкість, масштаб та обсяг поставок зі США Україні - потужне свідчення на користь логістичної потужності війська США, а також, як не диво, політичної здатності Конгресу США об'єднатись і забезпечити для цього ресурси", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у виступі на безпековому форумі в Аспені, штат Колорадо, у п'ятницю.
Він [Байден] переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни
Посадовець з розумінням поставився до запитів України надати більше зброї, однак відзначив, що Україна отримала зброї на мільярди доларів від США з "блискавичною швидкістю".
А от щодо надання далекобійних ракет ATACMs, дальність пострілу яких досягає 300 км, Салліван озвучив позицію президента США Джо Байдена, який виступає проти таких поставок.
"Він переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни", - сказав Салліван.
"Президент сказав: "Я готовий надати вам складні самонавідні боєприпаси для HIMARS, які вони використовують з високою ефективністю, але я не готовий надати вам далекобійні ракети", - передав слова Байдена посадовець.
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшуєтьсяДжейк Салліван
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшується, вважає посадовець.
"Це завдяки хоробрості і вмінню українського війська, стійкості українського народу, провідної ролі українського президента та його оточення, які мобілізують світову підтримку, а також завдяки тому, що ми надали адзвичайно велику кількість складної зброї та навчили оперувати цією зброєю", - додав він.
Серед успіхів України у війні Салліван перелічив те, що українці виграли битву за Київ, відбили росіян від Харкова, зупинили здатність Росії провести швидкий наступ на Одесу і не дають Росії просунутись далі за територію на півдні та сході країни.
Російське військо не змогло досягнути основних стратегічних цілей, поставлених президентом Путіним, заявив посадовець. Він вказав, що провали РФ не відповідали оцінкам розвідки США до війни. Розвідка США вважала, що Росія "буде значно більш спроможною" і "значно більш успішною в завоюванні території, адже оцінки вказували, що їхня військова потуга розвинулась до першокласної світової сили", вказує Салліван.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Байден підписав указ про надання Україні 16-го пакету військової допомоги в рамках президентських повноважень. Про це під час спілкування з журналістами телефоном повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у п’ятницю, 22 липня.
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