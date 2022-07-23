Мавпяча віспа оголошена «надзвичайною ситуацією» в сфері охорони здоров’я – ВООЗ

Наступним кроком санкцій США проти Росії стануть заходи проти російських енергоресурсів. Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо під час безпекового форуму в Аспені, Колорадо, США цього тижня.

Адеємо відзначив, що Європа в шостому пакеті санкцій обмежила імпорт російської нафти та вугілля. "Нашою метою буде запровадити цінові обмеження на російську нафту, що дозволить російській нафті надходити до світової економіки, але лише, якщо ціна на неї буде такою, що не дозволить Росії отримувати зиск із нестабільності, яку вони створили в світовій енергетиці", - заявив посадовець. Другим пріоритетом санкційної політики США є кроки проти військово-промислового комплексу, включаючи обмеження на поставки для ВПК та санкції проти наближених до Кремля олігархів.

Відповідаючи на питання про те, як скоро можна очікувати запровадження обмеження, Адеємо вказав, що США діють у відповідності до кроків Європи. В шостому пакеті санкцій ЄС вказав на намір до грудня запровадити заборону на страхові послуги для транспортування російської нафти. "Наша ціль - переконатись, що із введенням цієї заборони на страхування, ми будемо здатні приєднати до цього світове обмеження ціни (на російську нафту)".

"Цей крок має бути міжнародним, щоб зменшити світову ціну на нафту і дозволити російській нафті надходити на ринок", - додав посадовець.

Адеємо наступного тижня їде в Європу для переговорів із санкційної політики в Парижі та Брюсселі, повідомили у відомстві в п'ятницю. Посадовець також обговорить додаткову економічну допомогу Україні, запровадження цінового обмеження на російську нафту. В Парижі він проведе зустрічі з фінансистами та аналітиками.

У своєму виступі на форумі Адеємо вказав на успішність санкцій, зокрема в тому, що санкції обмежують здатність Росії поновити запаси зброї, яку вона витрачає в Україні. "Вони витратили певну кількість високоточних боєприпасів, і не можуть ці запаси поновити, через наші експортні обмеження. Тому санкції працюють", - зауважив він.

В Росії визнають вплив санкцій на економіку. Зокрема російський президент Путін заявив, про необхідність зважати на ризики для економіки через санкції.