Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який пішов у ЗСУ, - у російському полоні, говорить родина

Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич вже більше трьох тижнів перебуває в російському полоні. Жодного зв’язку з ним та його побратимами немає, говорять батьки Буткевича.

Востаннє батьки та друзі українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича бачили його на відео, яке поширив телеграм-канал російського державного агентства РIАНовості. На відео він та інші українські військові, які були захоплені у полон, розповідають про ті події. Матеріал з’явився 24 червня.

«Як би ми не склали зброю, ми би загинули без фактично бою. Було прийнято рішення для збереження особового складу скласти зброю та здатися у полон», - розповідає на відео Максим.

Його мати – Євгенія Буткевич – розповідає, що востаннє син вийшов на зв’язок за кілька днів до того, як з’явилося відео. За її словами, впродовж кількох місяців Буткевич з побратимами знаходився на навчаннях. Після них хлопців одразу відправили у саме пекло – на кордон Луганської та Донецької областей.

«Ми розуміли, що там відбувається, читали багато матеріалів людей, які там були. Ми розуміли, що це найгарячіша точка на мапі військових дій. Їх кинули просто на самий край оборони, потім ми вже зрозуміли, що перед ними вже нікого не було, окрім росіян», - розповідає вона.

За словами матері, Максим вирішив долучитися до лав Збройних сил України в перший же день повномасштабного вторгнення. Каже, що першою її реакцією був жах. Проте з іншого боку вони з чоловіком зрозуміли, що син прийняв єдине рішення, яке могло бути. Євгенія згадує, що Максим прийшов до військкомату та сказав, що хоче брати участь у захисті країни. «Він думав, що можливо це буде тероборона, але коли з'ясувалося, що у нього була військова кафедра, що він – лейтенант запасу, йому сказали, що тільки ЗСУ», - згадує вона.

Про те, що Максим потрапив у полон батько та мати дізналися від волонтерки, яка опікувалася його підрозділом. Вона сказала, що з’явилося відео допиту українських військовополонених, на ньому - Максим.

Вже з відео батьки дізналися, в якому пеклі опинився син та його підрозділ. Зв'язок з командуванням був втрачений. Вони залишилися без їжі та води в донецькому степу, де влітку температура вдень сягає 50°. «Вони розповідають, що всю ніч вони були під дуже жорстким мінометний обстрілом. Але вранці зрозуміли, що треба обов'язково знайти воду. На зв'язок з ним вийшов один з розвідників, який їх привів на позицію. Він їм сказав виходити з котла та надав координати», - переказує допит мати Буткевича.

Згідно з повідомленнями російських телеграм-каналів – це була пастка, в яку потрапили два взводи. Одним з них командував Максим.

Після перегляду відео батьки одразу звернулися на гарячу лінію Міноборони для родичів військовополонених та заповнили усі необхідні документи. Євгенія каже, ніхто досі з ними так і не зв’язався. Натомість в російських медіа почали з’являтися неправдиві повідомлення про Максима.

Мати згадує, що практично з першого дня арешту Максима, в російських телеграм-каналах та пабліках у соцмережах почало з'являтися багато різної інформації. «Нам росіяни писали, що відео з військовополоненими було на передачі Дмитра Кисельова. Пішли повідомлення, що до нас в полон потрапив командир взводу нацистів, русофоб, пропагандон, який прикривається званням правозахисника. Потім додалося, що він готував вже якийсь переворот в Казахстані, що він брав участь у підготовці революції у Білорусі. Останнє, що нам розповіли, що він британський шпигун, тому що він колись 2003 році працював на BBC в Лондоні. Ми зрозуміли що процес який почався, абсолютно не збирається затихати. І наш син - у небезпеці, бо людям там в Росії вкладаються в голови наративи, що до полону потрапила фігура, яка просто «исчадие Ада, воплощение всего хохлятско-украинско-бандеровско-нациского». Ми зрозуміли, що з нашого сина роблять персону, яку, можливо, потім будуть доводити до суду», - пояснює мати.

Розуміння цієї загрози змусило батьків та друзів Максима змінити тактику з мовчання та очікування, яка рекомендується у цих випадках, на максимальне розголошення та поширення інформації і про полон, і про його журналістську та правозахисну діяльність.

Максим - один із співзасновників центру прав людини «Зміна» та Громадського радіо. Працював на BBС та українських телеканалах. Також він є координатор та співзасновник проекту «Без кордонів», мета якого допомога шукачам притулку та українським переселенцям. Допомагав у звільненні Олега Сєнцова та Сашка Кольченка.

За словами Катерини Бабич, яка разом з Максимом засновувала «Без кордонів», наразі створена ініціатива, мета якої звільнення Максима. Зараз її активісти намагаються різними каналами в Україні та за кордоном передати інформацію про полон Максима та ситуацію, яка розвивається довкола його професійної діяльності до війни. Мета – щоб ця історія набула якомога більшого розголосу, адже в таких умовах це часто рятує життя та здоров’я полоненому.

«Я дуже хочу знайти його, побачити, почути, і дізнатися як він…» - стримуючи сльози говорить мати Максима

Батьки Максима також сподіваються, що кампанія, яка розпочалася допоможе вберегти життя та здоров’я їхнього сина. Вони визнають, що Максим – військовополонений. Вони не просять особливого ставлення до його справи, лише вимагають, щоб стосовно нього та його побратимів виконувались норми міжнародного права.

Мати, яка від моменту оприлюднення відео ще жодного разу не говорила с сином, хоче знати: де він? В якому він стані? Чи не піддається тортурам – фізичним та психологічним? «Я дуже хочу знайти його, побачити, почути, і дізнатися як він…» - стримуючи сльози додає вона.