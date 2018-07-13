Шотландську рідню Трампа упорядкували і зробили подарунком

Мати Трампа, Марі Енн Маклеод, народилась на шотландському острові Льюїс. У родоводі зафіксовані офіційні записи та записи старої парафії, які допомогли відслідкувати коріння американського президента. Документ прикрашено родинним символом Маклеод – гребнем та тартаною.

Також Мей з її чоловіком подарували Меланії Трамп виготовлений на замовлення парфум під назвою "Перша Леді" у пляшечці з вигравійованими ініціалами дружини американського президента. Парфум замовляли у компанії "Джей Флоріс Лтд", яка, як вважається, також працювала над подарунками для Уінстона Черчілля, Мерілін Монро та принцеси Діани.

Нагадаємо, що Дональд Трамп шокував британські медіа своїми висловлюваннями, пише The Hill.

«Це дипломатичний еквівалент ситуації, коли тебе запросили на обід, а ти спалив хату», - так охарактеризувало американське видання The Daily Beast перший день візиту президента США Дональда Трампа до Британії.

В четвер Трамп виступив з інтерв’ю, в якому припустив, що прем’єр-міністр Британії Тереза Мей зруйнувала Brexit. В інтерв’ю Трамп натякнув, що переговори стосовно можливої угоди в сфері торгівлі між США та Великобританією можуть не відбутись через план «м’якого Brexit», який провадить Мей.

«Якщо вони таким чином проведуть угоду, ми, натомість, працюватимемо з Європейським Союзом, тому, це може зірвати угоду», - сказав Трамп в інтерв’ю The Sun. Трамп також похвалив основного суперника Мей – Бориса Джонсона, назвавши його чудовим лідером.

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