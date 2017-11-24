Тереза Мей: "ворожа" Росія прагне послабити Європу

У своєму зверненні напередодні засідання Східного партнерства в Брюcселі, прем’єр-міністр Британії Тереза Мей наголосила на намаганнях Росії розірвати Європу і закликала з "відкритими очима" ставитись до загроз з боку Росії, повідомляє SkyNews.

Великобританія може полишити ЄС, але ми не лишаємо Європу ​

"Ми мусимо з відкритими очима підходити до дій ворожих країн, таких як Росія, які загрожують можливому розширенню Східного сусідства і намагаються послабити нашу спільну міць", - наголосила Мей.

"Метою сьогоднішнього саміту є підбити підсумки і і зазирнути наперед, щоб побачити, як нам подолати наші спільні виклики, як в сфері безпеки, так і в сфері розвитку", - зазначила вона.

"Цей саміт наголошує на важливості співпраці європейських країн задля захисту наших спільних цінностей та ідей", - йдеться в промові Мей.

"Великобританія може полишити ЄС, але ми не лишаємо Європу і ми безумовно віддані підтримці безпеки Європи", - наголосила вона.

Мей минулого тижня звинуватила Росію в просуванні "несправжніх новин" проти Заходу для того, щоб "посіяти неприязнь" і "втрутитись до виборів", повідомляє Business Insider.

Моє послання до Росії дуже просте – ми знаємо, що ви робите. Ви не досягнете успіху, тому що ви недооцінюєте міць наших демократій і переваги вільного та відкритого суспільства, а також відданість західних країн альянсам, які нас поєднують​

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"Росія намагається використати інформацію в якості зброї. Наказуючи державним медіа розповсюджувати несправжні новини і зображення, зроблені з фото-шопом, намагаючись посіяти розбрат на Заході і зашкодити нашим установам", - заявила Мей.

"Моє послання до Росії дуже просте – ми знаємо, що ви робите. Ви не досягнете успіху, тому що ви недооцінюєте міць наших демократій і переваги вільного та відкритого суспільства, а також відданість західних країн альянсам, які нас поєднують", - наголосила вона.

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