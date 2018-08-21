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США

Екс-адвокат Трампа визнав вину в ухилянні від сплати податків

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Персональний адвокат Трампа протягом багатьох років Майкл Коен визнав провину за звинуваченнями в ухилянні від сплати подактів і, можливо, низкою інших. Коен також є фігурантом розслідувань щодо порушеня законодавства про фінансування виборчих кампаній через його роль у виплатах, які буцімто мали місце, з метою гарантувати мовчання жінок, які заявляли про сексуальні відносини з Дональдом Трампом. Подробиці його угоди зі слідством до кінця не відомі, але окремі ЗМІ повідомляють, що вона включає певний термін ув'язнення.

У липні стало відомо, що Коен записав розмову з Трампом за 2 місяці до президентських виборів у США, у ході якої нібито обговорювалась одна з таких виплат.

Невідомо, чи угода Коена зі слідством стосується звинувачень, які так чи інакше стосуються його роботи із Дональдом Трампом. Невідомо і те, чи буде він співпрацювати із слідством спеціального прокурора Мюллера.

Сам президент США заявив у відповідь на окремі заяви Коена, що той може вдатись до вигадок, щоб вирішити проблеми, пов'язані з його (Коена) бізнесовою діяльністю, які жодним чином не стосуються Трампа.

Звинувачення щодо Коена стали наслідком роботи спеціального прокурора США Мюллера із розслідування російського втручання у вибори 2016-го року, яку президент США називає політично ангажованою і такою, що переслідує мету зашкодити його президентству.

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