Режисер телесеріалу “Чорнобиль” закликає туристів у зоні відчуження поважати трагедію

Автор сценарію і режисер успішного телевізійного серіалу “Чорнобиль” Крейґ Мейзин позитивно відгукнувся про збільшення кількості туристів, які відвідують Чорнобильську атомну електростанцію в Україні, місце найбільшої ядерної аварії в історії людства.

...Пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія.

Мейзин також закликав пам’ятати про трагедію, страждання і пожертви людей.

“Це чудово, що #ChernobylHBO (телесеріал Чорнобиль компанії HBO) заохотив хвилю туристів у зону відчуження. Але, так, я бачив поширювані фото. Якщо ви відвідуєте, будь ласка, пам’ятайте, що там сталася страшна трагедія. Поводьтеся з повагою до усіх, хто страждав і пішов на пожертви”, - написав у Twitter народжений у Нью-Йорку митець.

Туристичні компанії в Україні, які влаштовують поїздки у чорнобильську зону, повідомляють, що після появи телесеріалу, кількість туристів, багато з них із західних країн, зросла на близько 40%.

Американський телесеріал “Чорнобиль” став популярним у багатьох країнах і викликав багато позитивних відгуків зокрема за те, що називають доволі близьким до реалій відтворенням подій 1986 року.

Окремо авторам серіалу ставлять у заслугу те, що вони уникли використання трагедії для створення спрощеного яскравого пригодницького фільму.

В інтерв’ю "Голосу Америки" Крейг Мейзин сказав, що його стрічка - це розповідь про війну з правдою.

«Зараз ця історія навіть важливіша для всіх, бо відбувається глобальна війна з правдою. Історія Чорнобиля - це історія того, що стається, коли ми обманюємо, коли ігноруємо правду; коли влада вдає, що правда не є правдивою. Але правда - це правда, і рано чи пізно ми заплатимо. Заплатять не ті, хто при владі, а звичайні люди», - наголосив Мейзин.

Український історик Сергій Плохій, який нещодавно написав книгу про історію ЧАЕС, також висловився позитивно про підвищення уваги до Чорнобиля.

Професор української історії в Гарвардському університеті каже, що поширення знань про обставини і наслідки трагедії мають бути частиною уроків для людства.

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