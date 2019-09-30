Лідер республіканців у Сенаті заявив, що поставить імпічмент на голосування, якщо його підтримають у Палаті представників

Якщо Палата Представників вирішить оголосити імпічмент Дональду Трампу, в Сенату США не буде іншого вибору, ніж слідом поставити це питання на розгляд. Про це в ефірі CNBC заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

“Наскільки довго це буде, це вже інша справа. Проте в мене не буде іншого вибору, ніж підняти це питання, базуючись на правилах Сенату про імпічмент”, — сказав Мітч Макконнелл.

Нагадаємо, якщо у Палаті представників президенту США оголосять імпічмент, далі справу відправляють на розгляд Сенату. Сам процес нагадує кримінальне провадження. Члени Палати Представників презентують обвинувачення у неправомірних діях. Обвинувачений (в цьому випадку президент) може викликати адвокатів, своїх свідків та влаштовувати перехресний допит свідків обвинувачення. Після цього сенатори голосують, і вже вони вирішують, відправляти президента у відставку чи ні. Для того, щоб це зробити, потрібно набрати 2/3 голосів “за”, тобто щонайменше 67 голосів зі 100. Голосування відбувається на відкритій сесії.

Напередодні колишній сенатор від штату Арізона республіканець Джефф Флейк заявив, що якби за імпічмент голосували таємно, за відставку Трампа в Сенаті проголосувало б 35 республіканців (для цього достатньо 20 голосів за умови, якщо всі демократи та двоє незалежних кандидатів проголосують “за”). Перед цим таку ж думку висловив Майк Мерфі, екс-радник сенаторів-республіканців Джона Маккейна та Мітта Ромні. Втім, за його даними, підтримати імпічмент готові 30 сенаторів.

Напередодні телеканал CBS оприлюднив свіжі дані соцопитування, за якими початок процедури імпічменту підтримували 55% американців. Водночас за даними видання Politico, цю процедуру підтримує 43% громадян США.