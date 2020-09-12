"Заразна сміливість". Найвищу військову нагороду США отримав військовий, який звільняв заручників з полону ІДІЛ

Його сміливість така ж заразна для тих, хто спостерігає за врученням нагороди президентом, якою вона була на полі бою

Президент США Дональд Трамп напередодні вручив найвищу військову нагороду США, Медаль Пошани (Medal of Honor - англ.), сержанту Сухопутних військ США Томасу "Патріку" Пейну (Thomas Payne - англ.) за його дії під час порятунку в'язнів утримуваних в Іраку терористичним угрупуванням ІДІЛ. 36-річний сержант був нагороджений медаллю у 19-ту річницю терактів 11-го вересня 2001-го року проти США. Повідомляється, що він приєднався до Сухопутних військ США за кілька місяців після нападу на Сполучені Штати Америки восени 2001-го року.

"Пет, ти уособлюєш праведну славу американської хоробрості", - сказав президент США під час церемонії.

Дії Пейна під час рятувальної операції 22-го жовтня 2015-го року призвели до звільнення 75-ти осіб, утримуваних ІДІЛ, і загибелі 20-ти бійців ворога.

Пейн, військовий рейнджер (спецпризначенці Сухопутних військ США - прим. ГА), є першим військовослужбовцем США, який отримав найвищу військову нагороду за героїзм у боротьбі проти терористичного угрупування ІДІЛ.

Перебуваючи в Іраку на підтримку операції Inherent Resolove, Пейн очолив штурмову групу, яка звільнила заручників утримуваних на базі терористичного угрупування "Ісламська держава". Звільнивши десятки полонених, Пейн отримав екстрений сигнал від іншої команди, яка перебувала на даху сусідньої будівлі, охопленої вогнем і під обстрілом.

"Сержант Пейн свідомо ризикував власним життям, мужньо увійшовши до будівлі під сильним ворожим вогнем, переносячи дим, спеку та полум'я, щоб виявити броньовані двері, за якими утримувалися заручники", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Трамп описав порятунок заручників, як "одну з найбільших і найсміливіших рятувальних місій в історії Америки", повідомляє New York Post.

“Коли будівля почала руйнуватися, Пейн отримав наказ евакуюватися, але він відмовився це зробити. Він не хотів нікого залишати позаду. Пет побіг назад у палаючу будівлю, яка ще двічі обвалювалась. Він врятував кількох заручників, і він останнім залишив будівлю", - сказав Трамп під час церемонії.

"Його сміливість така ж заразна для тих, хто спостерігає за врученням нагороди президентом, якою вона була на полі бою", - написав про Пейна у Twitter міністр оборони США Марк Еспер.

Як відзначив кореспондент CBS News у Білому домі Марк Ноллер, вручена Пейну нагорода стала 11-ю Медаллю Пошани, яку за час президентства вручив Дональд Трамп.

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