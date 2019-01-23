Медбрата заарештували за зґвалтування жінки у вегетативному стані, яка народила дитину в Аризоні

36-річного медбрата Нейсана Сазерленда (Nathan Sutherland), який працював у медичному закладі у Феніксі, штат Аризона, де жінка у вегетативному стані нещодавно народила дитину, заарештували за звинуваченням у сексуальній нарузі та насильстві над інвалідом. Про це повідомляє Fox News.

Поліція зібрала зразки ДНК працівників закладу, щоб визначити батька дитини і заарештувати його. Сазерленд працював там з 2011 року.

29-річна жертва стала неповносправною в 3-річному віці і народила хлопчика 29 грудня. Працівники не знали, що вона була вагітна. Один із двох лікарів, відповідальних за догляд за пацієнткою, звільнився після інциденту, іншого відсторонили від практики, інформує Fox News.

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