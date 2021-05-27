Як ЗМІ можуть допомогти розвиватись демократії в Україні - дискусія в аналітичному центрі “Чаттам Гауз”

Демократія неможлива без вільних засобів масової інформації, ЗМІ допомагають уряду реформувати країну, а народу - ухвалювати правильні рішення, - про це заявила Орися Луцевич, дослідниця аналітичного центру у Лондоні “Чаттам Гауз” під час конференції “Еволюція журналістики та медіаграмотності в Україні”.

“Сектор ЗМІ - це одна зі структурних складових демократії, він незамінний для того, щоб допомогти громадянам країни ухвалювати правильні рішення. Це основа для доброго урядування, для соціальної стійкості, це також основа для реформ, на мою думку, тому що вони можуть активізувати трансформацію та усувати перешкоди”. - зазначила Луцевич.

За словами дослідниці, саме український медіаринок може стати яскравим прикладом, коли недержавні організації - ЗМІ та ГО - засвоїли стандарти незалежних ЗМІ і своєю роботою стимулюють зміни в Україні.

“Мені невідомі інші пострадянські крані - крім країн Балтії - де б існувало повноцінне громадське медіа, як в Україні”, - каже Луцевич.

Інвестиції у розвиток якісних ЗМІ

Медіаекеспертка Анна Корбут, авторка звіту “Посилення інтересу громадськості до медіасектору в Україні” на замовлення “Чаттам Гауз”, рекомендує українському уряду інвестувати у розвиток професійних медіа.

“Україна має задуматись про фінансування своєї інфраструктури - своїх громадських організацій, спостерігачів, дискусійної платформи для професійного розвитку. Донині це щедро фінансують міжнародні благодійники. Втім лише допомога донорів - це нестабільне рішення для медіаринку у далекій перспективі”, - розповідає медіаекспертка Корбут.

Реагуючи на рішення уряду Зеленського боротися з олігархами, дослідниця звертає увагу, що олігархи-власники ЗМІ в України відіграють як негативну, так і позитивну роль в українському медіасекторі.

“Їхні канали розробляють медіапродукт розважального характеру, якого Україні раніше бракувало. Якби не їхній продукт, ця прогалина на ринку могла б бути заповнена російським контентом”, - зазначила Анна Корбут.

Крім того, за її словами, олігархічні ЗМІ - попри їх заангажованість - для журналістів часто є платформою для професійного розвитку, адже у цих ЗМІ часто є достатньо фінансів на освоєння найновіших медіатехнологій.

“Очевидно, що ЗМІ, де олігархи є або власниками, або фінансують їх, часто мають більше ресурсів, щоб розвиватися у напрямку онлайн, розвивають власні цифрові інструменти. Тоді як якісним медіа (без підтримки олігархів - ред.) часто бракує цих інструментів”, - розповідає Корбут.

Розвиток медіаринку у напрямку онлайн, за її словами, не завжди покращує якість журналістики.

“Хоча розширення ЗМІ-сектору в Україні розвивається у напрямку онлайн платформ, це не обов'язково означає, що покращується якість контенту і баланс точок зору”, - додає Анна Корбут.

На необхідності регулювання медіаринку наголошує заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко. Він називає себе прихильником рішень про заборону російських соціальних медіа в Україні та обмеження проросійських каналів в Україні.

“Те, як ЗМІ можуть бути використані ворожими країнами, те, як соціальні медіа використовуються, є необхідність регулювання цього” - зазначив заступник міністра.

Експерти наголосили, що якісна журналістика допомогла б країні протистояти атакам з дезінформації та сприяла б доброму управлінню.

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