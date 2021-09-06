Більше 200 медичних журналів закликали долати кліматичну кризу не чекаючи кінця пандемії COVID-19

Більше 220 медичних наукових журналів одночасно опублікували редакційні статті із закликом до світових лідерів вжити надзвичайних заходів для подолання кліматичної кризи.
У безпрецедентному зверненні науковці заявили, що діяти з обмеження зміни клімату необхідно вже зараз, не чекаючи на завершення пандемії COVID-19. Вони закликали багаті країни, які зобов'язались інвестувати 100 млрд дол у заходи з подолання зміни клімату, ще збільшити ці суми.
"Підвищення світових температур вже шкодить здоров'ю та знищує природу", - йдеться в статті.
Серед проблем зі здоров'ям, до яких призводить зміна клімату, науковці назвали тропічні інфекції, дегідратацію, алегрію, ускладнення при вагітності, кардіоваскулярні захворювання, та інше. "За останні 20 років смертість, пов'язана з перегрівом серед осіб старше 65 років, зросла більш ніж на 50%", - пишуть автори звернення.
Також, йдеться в публікації, зміна клімату шкодить сільському господарству, що негативно позначається на подоланні голоду.
Ми зупинимо пандемію COVID, але проти зміни клімату вакцини немаєТедрос Гебреєсус
Звернення опубліковане перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться у вересні і буде присвячено питанням зміни клімату. Також саміти з подолання кліматичної кризи відбудуться в Китаї та Великій Британії.
"Ризики, які несе зміна клімату перевищують ризики від будь-якої окремої хвороби", - заявив глова Всесвітньої організації з охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус минулого тижня.
"Ми зупинимо пандемію COVID, але проти зміни клімату вакцини немає", - додав він.
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