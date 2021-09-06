Більше 200 медичних журналів закликали долати кліматичну кризу не чекаючи кінця пандемії COVID-19

Більше 220 медичних наукових журналів одночасно опублікували редакційні статті із закликом до світових лідерів вжити надзвичайних заходів для подолання кліматичної кризи.

У безпрецедентному зверненні науковці заявили, що діяти з обмеження зміни клімату необхідно вже зараз, не чекаючи на завершення пандемії COVID-19. Вони закликали багаті країни, які зобов'язались інвестувати 100 млрд дол у заходи з подолання зміни клімату, ще збільшити ці суми.

"Підвищення світових температур вже шкодить здоров'ю та знищує природу", - йдеться в статті.

Серед проблем зі здоров'ям, до яких призводить зміна клімату, науковці назвали тропічні інфекції, дегідратацію, алегрію, ускладнення при вагітності, кардіоваскулярні захворювання, та інше. "За останні 20 років смертість, пов'язана з перегрівом серед осіб старше 65 років, зросла більш ніж на 50%", - пишуть автори звернення.

Також, йдеться в публікації, зміна клімату шкодить сільському господарству, що негативно позначається на подоланні голоду.

Ми зупинимо пандемію COVID, але проти зміни клімату вакцини немає​

Звернення опубліковане перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться у вересні і буде присвячено питанням зміни клімату. Також саміти з подолання кліматичної кризи відбудуться в Китаї та Великій Британії.

"Ризики, які несе зміна клімату перевищують ризики від будь-якої окремої хвороби", - заявив глова Всесвітньої організації з охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус минулого тижня.

"Ми зупинимо пандемію COVID, але проти зміни клімату вакцини немає", - додав він.

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