Супрун: Українська медицина наблизиться до Європи, а от в США фінансування медицини - неефективне

Медична реформа в України таки почнеться з 2018 року. Останній з пакету реформаторських законопроектів, затверджений Верховною Радою раніше цього місяця, тепер очікує на підпис президента.

"Сподіваємось, президент невідкладно підпише закон", - зазначила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун в інтерв’ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Строки втілення реформи – дуже амбітні. "До кінця року Міністерство планує проведення засідання Кабінету міністрів з метою розгляду підзаконних актів, що уможливлюють реформу. Потрібно провести конкурс на обрання керівництва Національної служби здоров’я", яка виступить адміністратором фінансування медичних послуг, зазначила посадовець.

Реформа системи охорони здоров’я в Україні не є копією жодної з систем. "Це – унікальна українська система, - пояснила Супрун. - Ми взяли найкращі практики європейських країн, Канади та Великобританії і створили систему".

"Модель, яку ми пропонуємо, більше схожа на британську чи іспанську систему", - заявила Супрун. А от американська система навіть не розглядалась як можливий приклад для України.

"В американській системі самі лікарі є дуже кваліфікованими. В Штатах відбувається дуже багато інновацій: є нові ліки, винаходять нову методологію лікування і на дуже високому рівні стоїть сама медицина. Але система фінансування не є дуже ефективною. Тут - майже найдорожча медицина в усьому світі, дуже дорогі страховки. Приватна страховка як вона працює в Штатах – це не є модель для України і ніколи не була. Ніхто навіть цього не пропонував", - сказала Супрун.

Супрун наголосила, що реформа в Україні не вимагатиме підвищення бюджетного фінансування, а буде спиратись на більш ефективне використання існуючих коштів.

Коли лікарі не будуть обмеженими державною тарифною сіткою, лікарня зможе платити лікарям і медсестрам нормальні зарплати

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"Бюджет зараз планується на три роки і в них закладене підвищення фінансування охорони здоров’я кожного року. На цей рік – 13,5 мільярдів буде йти на первинну ланку. Підвищується фінансування на вторинній та третинній ланках – це спеціалісти та госпіталізація", - сказала вона.

Важливим аспектом є автономізація медичних закладів. Лікарні залишаться у власності міста, чи району, але управляти ними будуть як некомерційними підприємствами. Це наблизить лікарів та медичний персонал до достойних зарплат.

"Коли лікарі не будуть обмеженими державною тарифною сіткою, лікарня зможе платити лікарям і медсестрам нормальні зарплати.

Вже з 2018 року змінюється те, як ми будемо оплачувати сімейних лікарів і педіатрів і лікарів загальної практики – лікар отримуватиме кошти за кожного пацієнта, хто записується до цього лікаря. Лікар має опікуватись цим пацієнтом цілий рік.

Лікар зможе мати до 2 000 пацієнтів – не більше. Переважно, вони матимуть тисячу – півтори пацієнтів. Ті лікарі, які зараз заробляють 5-6 тисяч гривень на місяць, зможуть заробляти 10-15-20 тисяч гривень в залежності від того як вони будуть працювати – в амбулаторії, чи мати приватну практику, ФОП", - повідомила Уляна Супрун.

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