Меланія і Беррон Трамп переїхали в Білий дім

Перша леді і молодший син президента США жили в Нью-Йорку до закінчення навчального року





Дружина президента Дональда Трампа Меланія офіційно оголосила, що вона і їх молодший син переїхали в Білий дім.



Увечері в неділю перша леді написала про це в Twitter після того, як вона прибула в Білий дім разом з президентом Трампом і їх 11-річним сином Берроном. Протягом вихідних Трамп перебував у своєму приватному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.



«З нетерпінням чекаю тих спогадів, які з'являться у нас в нашому новому будинку!», - йдеться в твіті першої леді.





Твіт супроводжується фотографією Монумента Вашингтона, за всіма ознаками, зробленої з Червоної кімнати Білого дому.



Перша леді і Беррон жили в нью-йоркському хмарочосі Trump Tower, чекаючи закінчення навчального року. Восени Беррон піде в приватну школу в Меріленді.

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