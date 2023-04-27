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Мелоні: Італія робить ставку на європейське майбутнє України
Італія робить ставку на європейське майбутнє України. Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у четвер за підсумками форуму з реконструкції України, який було організовано у Римі.
Очільниця італійського уряду заявила, що виконала обіцянку, дану президенту України Володимиру Зеленському під час нещодавнього візиту до Києва.
«Як і обіцяли в Києві два місяці тому, ми організували вчора в Римі Конференцію з реконструкції. Італія робить ставку на майбутнє України», – написала Мелоні у Twitter.
В інтерв’ю американському часопису Politico, що вийшло у середу, Мелоні заявила, що ЄС повинен прискорити процес вступу України «в нагороду за її внесок у безпеку Європи у боротьбі зі вторгненням Росії».
«Найрозумніший спосіб подякувати українцям за те, що вони роблять, — це прискорити можливість для них стати частиною європейських інституцій», — заявила Мелоні і під час двосторонньої конференції з повоєнної реконструкції України, на якій був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Мелоні, Україна «є форпостом безпеки європейського континенту».
Як повідомляє агентство Reuters, у Римі Мелоні заявила, що приватний і державний капітал має внести свій внесок разом із міжнародними установами та спеціалізованими міжнародними банками.
«Ми хочемо відігравати провідну роль не лише в політичному плані, а й залучаючи бізнес», – сказала Мелоні, закликаючи італійські компанії бути «далекоглядними» та інвестувати у відбудову України.
Як нагадує Reuters, Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна нещодавно підрахували, що реконструкція обійдеться в 411 мільярдів доларів, що значно перевищує попередні оцінки в 349 мільярдів доларів.
Україна подала заявку на членство в ЄС в червні минулого року разом з Молдовою. Київ наполягає, що Україну потрібно приймати в ЄС щонайшвидше, прем’єр-міністр Шмигаль говорив, що протягом наступних двох років, з тим, що переговори мають розпочатися вже цього року.
Але у лютому президент Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що для вступу «немає чітких часових рамок», а процес залежатиме від швидкості виконання Києвом умов для вступу.
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ВМС США: Іран захопив нафтовий танкер, який прямував до Техасу
Військово-морські сили США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці в четвер, на тлі зростання напруги навколо ядерної програми Тегерана.
5-й флот ВМС США на Близькому Сході ідентифікував судно як Advantage Sweet. Дані супутникового відстеження судна від MarineTraffic.com показали, що воно знаходиться в Оманській затоці на північ від столиці Оману Маскат станом на день четверга. Судно щойно прибуло із Кувейту та вказало пункт призначення - Х’юстон, Техас.
Судно Advantage Sweet подало сигнал небезпеки о 13:15. перебуваючи в міжнародних водах, коли Іран захопив судно, повідомили ВМС.
«Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність, — йдеться у заяві 5-го флоту. - Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер».
Військово-морські сили США спочатку заявили, що воєнізована Революційна гвардія Ірану захопила судно, але американський військово-морський літак пізніше підтвердив, що ВМС Ірану захопили корабель, заявив речник 5-го флоту Тімоті Хокінс в коментарі Associated Press.
Іранське державне інформаційне агентство IRNA підтвердило конфіскацію, заявивши, що вона сталася після того, як «невідоме судно зіткнулося з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, в результаті чого кілька іранських членів екіпажу зникли безвісти та отримали поранення». Він не ідентифікував інше судно, залучене до ймовірного зіткнення.
"Невідоме судно, діючи всупереч міжнародним правилам надання допомоги судну та постраждалим, намагалося втекти з Перської затоки", - додали в ньому.
«У цій операції есмінець «Біндер» військово-морського флоту армії за рішенням суду захопив судно-порушник, яке йшло під прапором Маршаллових Островів, і направив його в прибережні води Ісламської Республіки Іран», – йдеться в повідомленні.
Танкер Advantage Sweet перебував у Перській затоці в середу, але його маршрут не показав звичайної поведінки, коли він проходив через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина нафтоторгівлі. Іран висовував безпідставні звинувачення в інших захопленнях, намагаючись використати такі повідомлення як важіль для переговорів з іноземними державами.
«Залякування Ірану в Перській та Оманській затоках відповідає усталеній моделі поведінки, коли Іран нападає на судна», - заявила фірма морської безпеки Dryad Global.
5-й флот заявив, що це щонайменше п'яте комерційне судно, захоплене Тегераном за останні два роки.
«Переслідування суден з боку Ірану та втручання в навігаційні права в регіональних водах є загрозою морській безпеці та світовій економіці», – йдеться в повідомленні.
Менеджер судна, турецька фірма, не відповіла на запити про коментарі. Його зазначеним власником виявилася китайська компанія.
Захоплення Іраном у четвер стало останнім у серії захоплень літаків і вибухів, які сколихнули регіон.
Інциденти почалися після того, як тогочасний президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із ядерної угоди Ірану зі світовими державами, згідно з якою Тегеран різко обмежував збагачення урану в обмін на скасування економічних санкцій.
Крім того, Військово-морські сили США звинуватили Іран у серії атак мінами на судна, які пошкодили танкери у 2019 році, а також у смертельній атаці безпілотника на пов’язаний із Ізраїлем нафтовий танкер, у результаті якої у 2021 році загинули двоє європейців - членів екіпажу.
Тегеран заперечує здійснення нападів, але ширша тіньова війна між Іраном і Заходом розігрується в нестабільних водах регіону. Затримання іранських танкерів було частиною цього з 2019 року. Останнє велике захоплення відбулося, коли Іран захопив два грецькі танкери в травні та утримував їх до листопада.
Між тим, переговори щодо ядерної угоди Ірану вже рік не мають прогресу. Після краху угоди Іран використовує сучасні центрифуги та має швидко зростаючий запас збагаченого урану. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії попередив, що Іран збагатив достатню кількість до 60-відсоткової чистоти — лише невеликі технічні зміни потрібні, щоб довести якість урану до 90%, необхідної для зброї. Цього було б достатньо для того, щоб Іран мав змогу виготовити кілька видів ядерної зброї.
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