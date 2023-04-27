Мелоні: Італія робить ставку на європейське майбутнє України

Італія робить ставку на європейське майбутнє України. Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні у четвер за підсумками форуму з реконструкції України, який було організовано у Римі.

Очільниця італійського уряду заявила, що виконала обіцянку, дану президенту України Володимиру Зеленському під час нещодавнього візиту до Києва.

«Як і обіцяли в Києві два місяці тому, ми організували вчора в Римі Конференцію з реконструкції. Італія робить ставку на майбутнє України», – написала Мелоні у Twitter.

В інтерв’ю американському часопису Politico, що вийшло у середу, Мелоні заявила, що ЄС повинен прискорити процес вступу України «в нагороду за її внесок у безпеку Європи у боротьбі зі вторгненням Росії».

«Найрозумніший спосіб подякувати українцям за те, що вони роблять, — це прискорити можливість для них стати частиною європейських інституцій», — заявила Мелоні і під час двосторонньої конференції з повоєнної реконструкції України, на якій був присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Мелоні, Україна «є форпостом безпеки європейського континенту».

Як повідомляє агентство Reuters, у Римі Мелоні заявила, що приватний і державний капітал має внести свій внесок разом із міжнародними установами та спеціалізованими міжнародними банками.

«Ми хочемо відігравати провідну роль не лише в політичному плані, а й залучаючи бізнес», – сказала Мелоні, закликаючи італійські компанії бути «далекоглядними» та інвестувати у відбудову України.

Як нагадує Reuters, Світовий банк, ООН, Європейська комісія та Україна нещодавно підрахували, що реконструкція обійдеться в 411 мільярдів доларів, що значно перевищує попередні оцінки в 349 мільярдів доларів.

Україна подала заявку на членство в ЄС в червні минулого року разом з Молдовою. Київ наполягає, що Україну потрібно приймати в ЄС щонайшвидше, прем’єр-міністр Шмигаль говорив, що протягом наступних двох років, з тим, що переговори мають розпочатися вже цього року.

Але у лютому президент Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що для вступу «немає чітких часових рамок», а процес залежатиме від швидкості виконання Києвом умов для вступу.