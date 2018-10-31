Європейці почали менше використовувати Facebook

Кількість користувачів соціальної мережі Facebook в Європі скорочується другий квартал поспіль, свідчать квартальні дані компанії.

Ця спадна тенденція є важливою для компанії, адже Facebook має більше користувачів в Європі, ніж в США.

Після скандалу з витоком приватних даних Cambridge Analytica, Європа запровадила нові нормативні акти з захисту приватних даних.

Facebook в рамках нових вимог захисту приватних даних змусив усіх користувачів перевірити налаштування приватності і, як видається, в результаті багато користувачів почали менше використовувати цю соціальну мережу, пише Business Insider.

Керівництво Facebook пообіцяло запровадити такі самі вимоги і в США. Це може спричинити зменшення кількості користувачів соціальною мережею в США, зазначає видання.

Наразі Facebook має 375 мільйонів активних користувачів в Європі (дані на місячній основі) і 242 мільйонів – в США.

Два мільйони користувачів перестають користуватись мережею в Європі щомісяця починаючи з першого кварталу і 4 мільйони полишили його на щоденній основі.

Кількість користувачів, які щомісяця активно користувались Facebook в Європі зменшилась з 377 мільйонів в першому кварталі до 375 мільйонів в другому кварталі. Кількість європейських користувачів, які щодня користувались Facebook зменшилась з 282 мільйонів в першому кварталі до 278 мільйонів в третьому.

Коли під час конференції в Європі минулого тижня, її спитали про те, чи підтримає вона запровадженні правил в США, еквівалентним європейським, директор Facebook з захисту приватних даних Ерін Еган відповіла ствердно. "Ми підтримуємо потужне та ефективне законодавство з захисту приватних даних в США та по всьому світові, - заявила Еган. – Ми визнаємо цінність захисту приватності".

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