У США хочуть заборонити ментолові сигарети

Адміністрація з контролю за харчами та ліками США (FDA) оголосила, що домагатиметься заборони продавати ментолові сигарети. Зараз вони складають третину ринку тютюнових виробів й диспропорційно багато вживаються афроамериканцями.

Прихильники заборони кажуть, що заборона ментолових цигарок - питання расової справедливості, критики кажуть, що це лише додасть до проблеми занадто суворої політики й надмірної криміналізації у темношкірих громадах, пише Politico. Тож Американська спілка за громадянські права (American Civil Liberties Union) написала до FDA лист, що така заборона "потягне кримінальне переслідування, що диспропорційно позначиться на небілих людях".

Крім того, раніше видання The Wall Street Journal писало, що американська влада планує небачені за десятки років суворі заходи проти тютюнової галузі, зокрема, план про поступове обмеження кількості нікотину в сигаретах до такого, що викликає "мінімальну залежність" або взагалі не викликає залежності.

Водночас, як пише Politico, дослідження щодо того, чи курці, які переходили на сигарети із меншим вмістом нікотину, зрештою зменшували кількість викурених цигарок й ставали менш залежними від нікотину, показують протилежні результати.

Проте спонсоровані FDA дослідження показують, що в разі введення нових правил, протягом року 5 мільйонів курців у країні припинять шкідливу звичку.

Остаточні рішення щодо суворих обмежень для тютюнової галузі залишається за Конгресом.

Дивіться також: Як Ковід відкриває нові можливості у школах українознавства у США. Відео