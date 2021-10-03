Експериментальні ліки проти коронавірусу від Merck показали "вражаючі" результати, - Фаучі

Головний імунолог США Ентоні Фаучі привітав результати пізньої стадії клінічних випробувань експериментального противірусного препарату молнупіравіру (molnupiravir - ред) від компанії Merck, що може значно сприяти боротьбі проти пандемії коронавірусу, пише Politico.

У п'ятницю фармацевтична компанія оголосила, що подала заявку на затвердження ліків в Адміністрації з контролю за харчами та ліками США після успішних клінічних випробувань за участі дорослих людей, що мають високий ризик тяжких наслідків Covid-19.

Незалежна комісія, що спостерігала за випробуваннями, порадила передчасно припинити дослідження через те, що препарат показав позитивні результати, й Фаучі назвав показники "дійсно вражаючими": "Він знижує ризик шпиталізації чи смертей серед людей, які невдовзі після зараження прийняли цей медпрепарат".

Фаучі зауважив, що у групі плацебо було вісім смертей проти жодної смерті у групі, яка приймала препарат. Водночас, він заохотив американців, що сумніваються у доцільності щеплення, не покладатись на експериментальні ліки від Merck замість імунізації: "Препарат знизив ризик шпиталізації й смертності на 50%. Ви знаєте, як знизити ризик на 100%? Не заражатись".