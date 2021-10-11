Компанія Merck подала заявку на затвердження у США експериментальних ліків проти коронавірусу

Фармацевтична компанія Merck повідомила, що подала заявку на негайне затвердження експериментального противірусного препарату молнупіравіру (Molnupiravir - ред.)

"Згідно із проміжним аналіом, молнупіравір зменшив ризик шпиталізації та смертності на приблизно 50%; 7,3% пацієнтів, які приймали молнупіравір, потрапили у лікарню чи померли станом на 29 день за радномізованим дослідженням, у порівнянні із 14,1% пацієнтів, які отримали плацебо", - повідомляє виробник. Участь у дослідженні взяли 700 людей, й випробування зупинили передчасно через те, що препарат швидко показав позитивні результати.

При цьому, пише CNN, результати випробувань іще повинні пройти перевірку незалежними експертами й бути опубліковані. А тим часом Merck уже почав виробництво препарату "на свій ризик" й планує виготовити препарати для 10 мільйонів курсів лікування до кінця 2021, з яких 1,7 мільйонів уже продано американському уряду. Також у компанії кажуть, що вироблять "багаторівневу" цінову політику для інших країн й працюватимуть з іншими виробниками ліків для пришвидшення доступності препарату в незаможних державах.

Якщо Адміністрація з контролю за харчами та ліками США затвердить молнупіравір, це стане першим препаратом у капсулах, яким лікують коронавірус, адже зараз курси лікування включали лише медикаменти в формі уколів чи внутрішньовенно, зазначає Fox News.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, головний імунолог США Ентоні Фаучі привітав результати пізньої стадії клінічних випробувань препарату і назвав показники "дійсно вражаючими": "Він знижує ризик шпиталізації чи смертей серед людей, які невдовзі після зараження прийняли цей медпрепарат". Водночас, він заохотив американців, що сумніваються у доцільності щеплення, не покладатись на експериментальні ліки від Merck замість імунізації.

У матеріалі використані джерела: сайт компанії Merck, CNN, Fox News

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