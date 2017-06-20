На саміті «Великої двадцятки» Німеччина підніме питання вільної торгівлі, – Меркель

Німеччина, яка наступного місяця буде головувати на саміті «Великої двадцятки» у Гамбурзі, збирається обговорити необхідність вільної та чесної торгівлі в світі. Про це у вівторок, 20 червня, заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Вона застерегла, що досягнути згоди у цьому питанні може бути непросто через попередні заяви президента США Дональда Трампа та його протекціоністську риторику.

«Відкриті ринки, вільна, справедлива та стабільна торгівля будуть ключовими темами нашого головування в рамках «Великої двадцятки», – заявила Меркель і додала. – Ми зробимо все можливе, щоб досягти домовленостей у цих питаннях у Гамбурзі. Враховуючи позицію нової американської адміністрації, це буде нелегким завданням, але попри все, ми повинні спробувати».

Розкритикувала Меркель і рішення Дональда Трампа про вихід з Паризької кліматичної угоди, про який він оголосив 1 червня 2017 року, назвавши угоду «поганою» для американців.

Анґела Меркель також зазначила, що лідери «Великої двадцятки» обговорять металургійну галузь, із метою досягнення прогресу в питаннях надлишкових виробничих потужностей та чесної конкуренції у цьому секторі.

Очікується, що пізніше цього тижня будуть оприлюднені результати розслідування, проведеного адміністрацією Трампа з приводу того, чи імпорт іноземної сталі ставить під загрозу національну безпеку США.

Раніше міністр економіки й енергетики ФРН Бріґітт Зіпріс написала листа міністру торгівлі Сполучених Штатів Вілбуру Росу, в якому вона розкритикувала плани Вашингтона вживати заходи проти імпорту сталі.

Нагадаємо, саміт «Великої двадцятки» цьогоріч відбудеться з 7 на 8 липня в німецькому місті Гамбург. На нього приїдуть лідери найбільших економік світу, у тому числі президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін.

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