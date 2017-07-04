Хто стане світовим лідером - західні ЗМІ напередодні засідання «Великої Двадцятки»

"Важко уявити інший час в післявоєнній історії світу, коли світове лідерство було таким суперечливим і непевним", - пише FT напередодні засідання країн-членів G20.

"Глобальне лідерство наразі під питанням, і саміт G20 в Гамбургу 7-8 липня може стати найбільш напруженим засіданням групи", - пише професор Прінстонського університету Гарольд Джеймс у статті для видання Project Syndicate, додаючи: "ставши основними архітекторами системи Об’єднаних Націй і пост-1945 міжнародного порядку, США та Великобританія, видається, намагаються полишити цей спадок. З часу виборів Трампа та минулорічного референдуму про Brexit обидві країни стали на нестійкий і суперечливий політичний шлях", - розмірковує професор, вказуючи на намагання США та Великобританії переглянути свої міжнародні угоди, зокрема в сфері торгівлі.

Американське століття базувалось на потужних внутрішніх інституціях, спільних цінностях та активному культурному просторові. Глобалізація, що спирається лише на економічну логіку, ніколи не спрацює

Розділ між лідерами країн-членів G20 поглибився після травневого візиту президента США Трампа до Європи, зазначають західні ЗМІ. Після візиту Трампа, Меркель заявила, що Європа більше не може покладатись на США. "Часи, коли ми повністю покладались на інших, певною мірою, залишились в минулому. Ми, європейці, маємо взяти долю в наші руки більш рішуче, ніж у минулому".

Консервативна партія Меркель також змінила формулювання стосовно США в своїй програмі. Якщо чотири роки тому партія Меркель описувала США як "найважливішого друга Німеччини поза Європою", а відносини між країнами – як «наріжний камінь» міжнародних відносин Німеччини, то тепер відносини США описуються як найбільш важливе "партнерство" Німеччини поза Європою, повідомляє Newsweek.

Німеччина просто замала для ролі гегемона, а її позиція в єврозоні затьмарюється наслідками кризи 2008 року. Китай також має перепони на шляху до глобального лідерства

Звернувшись до громадської думки з питання світового лідерства, аналітичний центр США Pew Research виявив, що найвищий рівень довіри в проведенні міжнародної політики має канцлер Німеччини Анґела Меркель. Опитування серед населення 15 держав мало на меті визначити рівень довіри до чотирьох світових лідерів, включаючи президента США Трампа, канцлера Німеччини Анґелу Меркель, президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Путіна. З чотирьох, Трамп, отримав найнижчий рівень довіри щодо проведення вірної міжнародної політики. На контрасті з ним, Меркель користується довірою серед широких верств населення в більшій частині Європи, Канади та Азії. повідомляє Pew Research.

"Однак, Німеччина просто замала для ролі гегемона, а її позиція в єврозоні затьмарюється наслідками кризи 2008 року. Китай також має перепони на шляху до глобального лідерства", - відзначає професор Гарольд Джеймс. Серед таких перепон він визначає нерозвинений фінансовий сектор, тягар великих інфраструктурних проектів, а також відхід від демократії в Китаї.

"Американське століття базувалось на потужних внутрішніх інституціях, спільних цінностях та активному культурному просторові. Глобалізація, що спирається лише на економічну логіку ніколи не спрацює", - завершує Гарольд Джеймс.

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