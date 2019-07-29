Днями два яскраві зорепади досягають піку: де і як дивитись

В останні дні липня досягає піку зоряний дощ Південні Дельта-Аквариди, що розпочався 12 липня й триває до 23 серпня. Але новолуння у середу й четвер створить оптимальне темне нічне небо для спостерігання за цим природнім явищем. У піку можна побачити до 20 метеорів за годину, що летять зі швидкістю у 25 миль на годину.

Південні Дельта-Аквариди краще видно жителям південної півкулі, однак у серпні у північній півкулі зможуть краще побачити інший яскравий зорепад - Персеїди. Пік цього метеорного потоку припадає на середину серпня. Тоді за годину можна побачити до 60 метеорів на годину.

Найкраще метеорний потік видно вдалечі від міста ближче у передранковий час - з третьої ночі й до перших променів сонця. Науковці радять проявляти терпіння й дати очам до 45 хвилин, аби звикнути до темряви. Побачити зорепад можна в будь-якій частині нічного неба, але їх видно найкраще, якщо дивитись просто угору.

Це явище виникає завдяки уламкам комет, що проходять через атмосферу Землі. Метеорний потік не становить загрози людству, адже більшість часток, що падають на Землю, згорає в атмосфері.

Метеорити на Землю також падають досить часто , але більша частина все ж згоряє по дорозі. Джерело: https://dovidka.biz.ua/riznitsya-mizh-meteor-ta-meteorit/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Метеорити на Землю також падають досить часто , але більша частина все ж згоряє по дорозі. Джерело: https://dovidka.biz.ua/riznitsya-mizh-meteor-ta-meteorit/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Метеорити на Землю також падають досить часто , але більша частина все ж згоряє по дорозі. Джерело: https://dovidka.biz.ua/riznitsya-mizh-meteor-ta-meteorit/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua

Дивіться також: Американські захисники довкілля демонструють як заробляти гроші і зберігати екологічний баланс на планеті. Відео