Метеоритом вартістю 100 тисяч доларів роками підпирали двері на американській фермі

Метеоритом вартістю близько 100 тисяч доларів протягом багатьох років підпирали двері на фермі в американському штаті Мічиган, пише видання USA Today, посилаючись на Центральний університет Мічигану.

Професор геології Мона Сірбеску з Центрального університету Мічигану першою визначила, що 10-кілограмовий шматок «заліза» – це насправді метеорит. Власник попросив її оглянути камінь на початку цього року.

Метеорити – це відламані шматки астероїдів, що надходять із космосу і входять в атмосферу Землі.

Щоб перевірити свої підозри, Сірбеску негайно почала вивчати властивості заліза, такі як магнетизм, маса і склад. Вона надіслала два маленькі шматочки до Смітсонівської установи у Вашингтоні, де підтвердили її висновки.

Коли чоловік придбав свою ферму в 1988 році, попередній власник сказав йому, що камінь був метеоритом з 1930-х років.

«Історія розповідає, що його підібрали відразу після того, як стали свідками великого буму, і метеорит був виритий із кратера», – сказала Сірбеску, але додала, що ця легенда була передана без підтверджень очевидців.

Метеорит є шостим за розміром із тих, що знайдені в Мічигані.

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