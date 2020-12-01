Пандемія у США: вашингтонці обурились запропонованим скасуванням роботи метро у вихідні

Мешканці столиці США висловлюють обурення після того, як стало вдіомо про пропоноване значне скорочення годин роботи метрополітену, який обслуговує весь столичний регіон у США. Раніше компанія Metro (The Washington Metropolitan Area Transit Authority), у віданні якої знаходиться громадський транспорт столиці США, пропонує з метою економії коштів припинити перевезення пасажирів в метро у вихідні дні, закрити 19 станцій і вдвічі скоротити автобусні маршрути. Про це повідомила газета The Washington Post.

За її даними, ці пропозиції викладені в підготовленому компанією проекті бюджету на майбутній фінансовий рік.

Головний керуючий Metro Пол Уідефелд пояснив необхідність цих заходів значними фінансовими втратами, які компанія понесла через пандемію коронавірусу.

Пропоновані обмеження, пояснив він, дозволять скоротити на $ 500 млн плановані на майбутній рік операційні витрати.

Американці покладають відповідальність за ситуацію, як на саму компанію, яку вже тривалий час критикують за неефективність, низьку якість роботи метрополітену та ін, так і на нездатність Конгресу США домовитись про додаткове фінансування в умовах пандемії. Повідомлення про пропоноване скорочення годин роботи метро також накладається на існуючу увагу до проблем нерівності у столиці країни.

"Це божвілля і [таке рішення] стало би руйнівним для регіону (метро обслуговує весь столичний регіон - прим. ГА). Важко винуватити у цьому WMATA, яка за законом повинна мати збалансований бюджет. Необхідно, щоб федеральний уряд виявив ініціативу та допоміг владі штатів, місцевій владі пережити цю пандемію", - твітує студент-аспірант у Вашингтоні.

"Я знаю, що ми наполягаємо на тому, щоб ставитись до столиці нашої країни як до сміття переважно тому, що більшість людей, які тут живуть є чорношкірими, але це абсолютно нестерпно, що розглядається скасування роботи метро у вихідні. Це божевілля, - твітує журналіст Олівер Вілліс. - Вашингтон - це столиця США, а не якесь захолустя (там теж не можна скорочувати критично важливий громадський транспорт), але ж це столиця країни".

"Я вже так від цього втомився. Я тут вже 10 років і щороку WMATA хоче грошей. Вони втрачали кошти і до пандемії. Вартість проїзду для пасажирів підняли, і, скажу відверто, я втомився. Справа не у поламках рухомого складу, вони просто просять грошей", - твітує інший коментатор.

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