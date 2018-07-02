Новообраний президент Мексики обіцяє боротьбу з корупцією і глибокі зміни

Обурені поширеністю корупції та насильства, мексиканські виборці влаштували політичний землетрус, обравши на президентську посаду політика, який обіцяє кардинально змінити політичну еліту й урядувати в інтересах широких мас.

Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив про свою перемогу, коли попередні підрахунки засвідчили, що за результатами недільного голосування він може набрати 53% голосів.

Президент Дональд Трамп написав у Twitter, що вітає переможця і сподівається на співпрацю, яка “буде на користь і Сполучених Штатів, і Мексики”.

Одним з головних виборчих гасел Трампа була пропозиція звести стіну, щоб мала б захистити США від нелегальної міграції та злочинності з мексиканського боку.

Обрадор гостро критикував американського керівника, але в останній промові сказав, що хоче налагодити кращі відносини з північним сусідом.

64-річний мексиканський лідер обіцяв “усунути від влади мафію” та боротися з корупцією, яка, за його словами, спричинила соціальну нерівність та насильство в країні.

Під час виборчої кампанії були убиті понад 130 кандидатів та політичних активістів.

Критки побоюються, що втілення популістських гасел може зашкодити економіці Мексики і перетворити її на “другу Венесуелу”, яка потерпає від економічного занепаду та гіперінфляції.

Обрадор раніше був мером столиці - Мехіко і двічі раніше змагався за президентську посаду.

Його теперішню перемогу передбачали, посилаючись на високі рейтинги під час кампанії.

Новий президент сподівається на міцну підтримку від його коаліції трьох партій, які матимуть більшість у законодавчому органі країни та в адміністрації мексиканської столиці.

Критики кажуть, що Обрадор, окрім гасел, ще не запропонував конкретних способів вирішення проблем, на які він вказав.

Він не говорив про зміни у системі судочинства, чи інші інституційні зміни, які мали б забезпечити кращу боротьбу зі злочинністю.

Суперечливими називають його обіцянки з одного боку не підвищувати податки, а з іншого - заморозити ціни на пальне й електроенергію та субсидувати сільське господарство.

Дивіться також: Протести проти імміграційної політики адміністрації Трампа пройшои вихідними