В МЗС розповіли, як відреагують на участь угорських посадовців в агітації на Закарпатті

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто порушив український закон, відвідавши Закарпаття на запрошення депутата українського паламенту Василя Брензовича. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав тимчасовий виконувач обов’язків глави МЗС Єгор Божок і пояснив, якою буде реакція України.

“МЗС доповіло про цю ситуацію президенту України, і наразі ми не налаштовані давати подальшого ходу цій справі. Ми продовжуємо працювати з угорською стороною в рамках дипломатичного протоколу та етикету. Ми намагаємся тримати максимальну конструктивність і добросусідськість. Втім, нам не завжди це виходить”, - заявив в.о. міністра.

Напередодні в інтерв’ю Голосу Америки глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що він не отримував жодних запрошень відвідати Київ перед поїздкою на Закарпаття й звинуватив українське МЗС в брехні. Єгор Божок прокоментував це так:

“Ми попросили відкласти до завершення виборчої кампанії, тобто по суті на один тиждень всі візити. А також запропонували пану Сійярто розглянути можливість приїхати спочатку в Київ, де зустрітися з Офісом президента, я б із задоволенням зустрівся б з паном Сійярто. А потім разом поїхали б в Закарпатську область і взяли участь в усіх заходах. У відповідь від посла я отримав: “Ні, ми маємо право підтримувати угорців в Україні, і ми поїдемо”. Власне, так це і відбувалось”.

Втім Єгор Божок сказав, що офіційного запрошення від МЗС не було.

“Справа в тому, що ми запропонували розглянути угорській стороні таку можливість. Якщо б ми отримали схвалення такої ідеї, звичайно - в ту ж годину вони б отримали запрошення”.

Нагадаємо, раніше Україна засудила поїздки угорських посадовців в Закарпатську область в останні два тижні перед виборами, назвавши це втручанням в українські вибори та порушенням закону.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Я завжди хотів побачити Київ – син Джона Маккейна