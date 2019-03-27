Нідерланди та Австралія повідомили про прогрес у притягненні до відповідальності винних у збитті "Боїнга" рейсу МH17

Нідерланди та Австралія підтвердили, що вони розпочали переговори з Росією щодо відповідальності за збиття "Боїнга" рейсу MH17 в небі над Україною влітку 2014-го року. Про це у середу на спільній прес-конференції в Сіднеї повідомили представники обох урядів.

Меріс Пейн, міністр закордонних справ Австралії відзначила прогрес з притягненням до відповідальності винних у збитті "Боїнга" рейсу МH17

"Я хочу зазначити, що раніше цього місяця відбулись повторні переговори щодо притягнення до відповідальності на державному рівні між Австралією, Нідерландами та Росією. Я також підтверджую, що Австралія залишається потужним прихильником Нідерландів у кримінальному переслідуванні винних осіб на національному рівні", - заявила міністр.

На відео американського каналу CNN - момент падіння літака MH17

При цьому міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок наголосив, що сторони зараз не можуть повідомити подробиці щодо перегорів.

"Конфіденційність тут дуже важлива. Але я можу сказати, що ми залишаємося відданими досягненню правди, справедливості та підзвітності", - відзначив Блок.

"Боїнг-777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпуру був збитий над територією контрольованою російськими силами у липні 2014-го року.

Уряди Австралії та Голландії за результатами розслідування поклали відповідальність за збиття літака на Росію і закликали її співпрацювати з ними у процесі притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості щодо жертв та їх близьких.

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