Європейський суд з прав людини розгляне позов України та Нідерландів проти Росії за збиття MH-17

Європейський суд з прав людини визнав прийнятними справи, подані Україною та Нідерландами проти Росії щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу і збиття літака рейсу MH-17.

Рішення є процедурним і не виносить рішення по суті, але воно свідчить, що суд у Страсбурзі вважає, що Росія може нести відповідальність за ймовірні порушення прав людини в окупованих українських регіонах, пояснює Reuters.

"Суд встановив, що території на сході України, які перебували в руках сепаратистів, з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 року перебували під юрисдикцією Російської Федерації", – йдеться в рішенні.

У 2020 році Нідерланди подали справу до ЄСПЛ, заявивши, що збиття літака рейсу MH-17 над територією на сході України порушило Європейську конвенцію з прав людини, наполягаючи, що Росія відіграла ключову роль в авіакатастрофі попри те, чи на той момент РФ дійсно контролювала територію, з якої було запущено ракету.

Москва неодноразово заперечувала відповідальність, заявляючи, що бої точились між начебто "сепаратистами" та українськими урядовими силами.

Справа тепер переходить до стадії розгляду по суті, й очікується, що знадобиться принаймні один-два роки до винесення остаточного рішення. Рішення ЄСПЛ відкриває двері для принаймні трьох інших справ України проти Росії, які були призупинені в очікуванні рішення щодо юрисдикції.

Як пише BBC, якщо ЄСПЛ винесе обвинувальний вердикт проти Росії, Москва може бути зобов’язана відшкодувати збитки родичам жертв. У вересні минулого року Росія перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини, але суд все ще може розглядати позови проти Росії щодо дій до цієї дати.

У статті використано матеріали Reuters