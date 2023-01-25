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Європейський суд з прав людини розгляне позов України та Нідерландів проти Росії за збиття MH-17
Європейський суд з прав людини визнав прийнятними справи, подані Україною та Нідерландами проти Росії щодо порушень прав людини на окупованих територіях Донбасу і збиття літака рейсу MH-17.
Рішення є процедурним і не виносить рішення по суті, але воно свідчить, що суд у Страсбурзі вважає, що Росія може нести відповідальність за ймовірні порушення прав людини в окупованих українських регіонах, пояснює Reuters.
"Суд встановив, що території на сході України, які перебували в руках сепаратистів, з 11 травня 2014 року і щонайменше до 26 січня 2022 року перебували під юрисдикцією Російської Федерації", – йдеться в рішенні.
У 2020 році Нідерланди подали справу до ЄСПЛ, заявивши, що збиття літака рейсу MH-17 над територією на сході України порушило Європейську конвенцію з прав людини, наполягаючи, що Росія відіграла ключову роль в авіакатастрофі попри те, чи на той момент РФ дійсно контролювала територію, з якої було запущено ракету.
Москва неодноразово заперечувала відповідальність, заявляючи, що бої точились між начебто "сепаратистами" та українськими урядовими силами.
Справа тепер переходить до стадії розгляду по суті, й очікується, що знадобиться принаймні один-два роки до винесення остаточного рішення. Рішення ЄСПЛ відкриває двері для принаймні трьох інших справ України проти Росії, які були призупинені в очікуванні рішення щодо юрисдикції.
Як пише BBC, якщо ЄСПЛ винесе обвинувальний вердикт проти Росії, Москва може бути зобов’язана відшкодувати збитки родичам жертв. У вересні минулого року Росія перестала бути учасницею Європейської конвенції з прав людини, але суд все ще може розглядати позови проти Росії щодо дій до цієї дати.
У статті використано матеріали Reuters
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- Голос Америки
"Хай горить полум'я свободи" - Байден повідомив, що США надішлють Україні 31 танк M1 Abrams
Сполучені Штати надішлють Україні 31 танк AbramsM1 і вітають рішення Німеччини постачати Україні танки Leopard 2, повідомив у спеціальному зверненні президент США Джо Байден.
Американський глава держави заявив, що Abrams М1 - найбільш передова військова техніка у світі, але також "ними неймовірно важко оперувати й ремонтувати їх". Тому Байден заявив, що Вашингтон передає Києву запчастини та обладнання для підтримки роботи цих танків на полі бою, а також розпочне навчання для українських військовиків "якомога швидше".
Президент США заявив, що у межах західної коаліції з підтримки України інші держави надішлють інші види військової техніки, і що президент РФ Володимир Путін очікував, що з часом підтримка з боку Заходу ослабне. "Він помилявся", - підкреслив Байден.
"Росія очікувала, що ми розійдемось [в думках], що ми не будемо єдині. Але ми цілковито, абсолютно об'єднані", - сказав Байден, розповівши про свої нинішні телефонні перемовини із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком щодо подальшої підтримки України у російській війні.
На запитання журналістів про те, чому таке рішення про відправлення до України танків ухвалене саме зараз, і чи не було це зумовлене тиском з боку Німеччини, Байден відповів: "Німеччина не змусила мене змінити думку, ми мали переконатись, що маємо спільну позицію".
"Йдеться про свободу, свободу для України, свободу усюди. Це той світ, де ми хочемо жити, і той світ, який ми хочемо залишити нашим дітям. Тож хай Господь захищає сміливих українських захисників і дозволить полум'ю свободи горіти й далі", - додав глава Білого дому, нагадавши, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона він пообіцяв підтримувати Київ "стільки, скільки потрібно".
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що батальйон танків M1 Abrams для Києва закуплять у рамках Ініціативи безпекової допомоги США Україні. На це піде кілька місяців, заявили в Білому домі під час брифінгу для преси в середу.
Як повідомив представник Білого дому сьогодні, це рішення є "продовженням наших зусиль, щоб забезпечити Україну можливостями, які їм потрібні, щоб краще захищати себе, і це також відповідає тому довгостроковому зобов'язанню, яке ми маємо щодо оборонних потреб України".
У Росії вже відреагували на наміри США та Німеччини надіслати в Україну важкі танки. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вважає провальним план постачання танків Abrams та Leopard в Україну через технологічні причини.
25 січня уряд Німеччини оголосив, що також дозволив іншим країнам передавати танки німецького виробництва на озброєння української армії для захисту від російської агресії.
- Голос Америки
Байден обговорив з Макроном, Шольцем і Сунаком продовження підтримки України
Президент США Джо Байден провів телефонні розмови із президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єркою Італії Джорджою Мелоні та прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком подальшу підтримку України у російській війні.
Як повідомляє Білий дім, лідери провели розмови "у межах тісної координації щодо підтримки України". Невдовзі після цих розмов у президента Байдена заплановано спеціальний виступ щодо американської допомоги Києву.
Нині ж міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про свою телефонну розмову із главою Пентагону Ллойдом Остіном. Вони обговорили результати безпекової зустрічі на німецькій базі Рамштайн та подальше посилення української армії, "в тому числі постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння".
"Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Ми маємо повну довіру та сильну підтримку з боку США. Разом до перемоги!" - написав міністр у Twitter.
- Голос Америки
Джо Байден виступає із заявою щодо України. Наживо з перекладом українською. Спецвипуск
Промова президента США Джо Байдена про подальшу підтримку України. Дивіться наживо з перекладом українською. Початок трансляції: 18:50 за Києвом / 11:50 за Вашингтоном:
Акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки, на тлі новин про надання танків України
У вівторок виконавчий директор провідної оборонної компанії Німеччини в галузі оборони Rheinmetall (RHMG.DE) покращив середньостроковий прогноз продажів групи, на тлі очікувань надходжень від збільшення витрат на оборону через війну в Україні.
Довгоочікуване рішення Німеччини відправити в Україну важкі танки Leopard, які Rheinmetall виробляє спільно з Krauss-Maffei Wegmann, підштовхнуло акції майже 134-річної компанії до рекордного рівня.
Завдяки цьому вартість виробника танків, боєприпасів та іншої військової техніки оцінюється приблизно в 10 мільярдів євро (11 мільярдів доларів США), що в два з половиною рази більше, ніж минулого року, і може зробити його “блакитною фішкою” німецького індексу DAX.
Для 59-річного Паппергера, який очолював компанію останнє десятиліття, вторгнення Росії в Україну не тільки покращило бізнес-перспективи групи, але й призвело до зміни сприйняття в країні, яка традиційно критикувала роль Німеччини у військових конфліктах.
«Раніше нас ображали і нам іноді погрожували. Сьогодні нам говорять і пишуть: «Слава Богу, що ви є», — сказав німецькому журналу Паппергер, затятий мисливець, який зберігає мініатюрні моделі танків у своєму офісі.
Частиною проголошеної канцлером Олафом Шольцем «Zeitenwende» — переходу до більш рішучої зовнішньої політики після десятиліть виснаження військових — крок, зроблений у середу, слідує за зростаючим тиском щодо відправлення до Києва кращої бойової техніки.
«Я думаю про те, що може зробити зброя. Але я також думаю про те, що може статися, коли у вас немає зброї. Ви можете побачити це прямо зараз в Україні», — сказав Паппергер, інженер за освітою, який приєднався до Rheinmetall у 1990 році.
Заснована в 1889 році для постачання боєприпасів для тодішньої Німецької імперії, компанія Rheinmetall продовжувала залишатися ключовим постачальником зброї для німецьких військових під час Першої та Другої світових воєн, під час яких компанію тимчасово націоналізували.
'ВКЛЮЧЕНО В ЦІНУ'
Сьогодні компанія, яка також є ключовим постачальником для автомобільної галузі, налічує понад 25 000 співробітників у всьому світі, і, окрім бойового танка Leopard, також виробляє бойові машини піхоти Puma та Marder, а також кілька типів боєприпасів.
Прямі поставки Rheinmetall в Україну наразі включали системи протиповітряної оборони, які використовуються для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, військові вантажівки, а також польовий госпіталь.
Група заявила, що може поставити в Україну загалом 139 танків Leopard - 51 моделі 2 і 88 старішої моделі 1. Rheinmetall заявив, що 29 танків Leopard 2A4 вже можуть бути поставлені до квітня або травня.
Аналітики Stifel Equity Research оцінюють, що поставки Leopard можуть принести Rheinmetall від 300 до 350 мільйонів євро продажів цього та наступного року.
Хоча це була б незначна частка від загального обсягу продажів (у 2023 році, згідно з оцінками Refinitiv, становитиме 7,6 мільярда євро), як єдиного кваліфікованого постачальника боєприпасів Leopard 2, група може побачити значне зростання прибутків, сказав Штіфель.
За оцінками брокерської компанії, продажі боєприпасів можуть підвищити основний прибуток Rheinmetall на 32 мільйони євро щомісяця, потенційно подвоївши місячний прибуток групи, виходячи з даних, наданих за перші дев’ять місяців 2022 року.
Однак аналітики UBS попередили, що, хоча акції Rheinmetall переважно враховуються в майбутніх оборонних замовленнях, вони ще не матеріалізувалися.
Паппергер також цього тижня закликав Берлін швидко перетворювати військовий бюджет 100 мільярдів євро, який Scholz оголосив минулого року, на замовлення, заявивши, що промисловість готова до виконання, але потребує визначеності планування.
"Вся промисловість Німеччини готова", - сказав він на галузевому заході.
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