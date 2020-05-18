Білий дім звинуватив демократів у затримці призначення керівника установи, що опікується “Голосом Америки”

Білий дім звинуватив законодавців-демократів у затримці призначення кандидата, якого Дональд Трамп запропонував на посаду керівника Американського агентства глобальних медіа. До цієї установи входить і “Голос Америки”.

Затримка відбулась після того, як неурядова організація номінованого на посаду Майкла Пека потрапила під розслідування генерального прокурора округу Колумбія. Розслідування стосується податкових та фінансових питань.

І знову Америка спостерігає, як кваліфікований номінант стає мішенню відчайдушної кампанії, спрямованої на залякування та заплямування хорошої репутації видатної людини.

“І знову Америка спостерігає, як кваліфікований кандидат стає мішенню відчайдушної кампанії, спрямованої на залякування та заплямування хорошої репутації видатної людини в політичних цілях”, - сказав “Голосу Америки” речник Білого дому Джадд Дір. “Президент підтримує Майкла Пека і розчарований, проте не здивований, що бездіяльні демократи знову вирішити кинути політичний бруд на чисту історію держслужбовця”.

Сам Дональд Трамп відмовився коментувати процес призначення Майкла Пека. “Голосом Америки керують в жахливий спосіб. Це не Голос Америки - це протилежне до Голосу Америки”, - сказав Дональд Трамп.

Раніше президент також критикував “Голос Америки” за висвітлення новин з Китаю і висловив розчарування, що Сенат досі не затвердив його кандидата. Процес затвердження триває вже близько двох років і затримуються переважно через застереження з боку демократів.

Ми експортуємо першу поправку людям в усьому світі, які не мають іншого доступу до надійної та достовірної інформації, що базується на фактах.

В своїй заяві очільниця “Голосу Америки” Аманда Беннет виступила із захистом місії агентства: “Ми експортуємо першу поправку (поправка до конституції США, яка гарантує свободу слова, - ред.) людям в усьому світі, які не мають іншого доступу до надійної та достовірної інформації, що базується на фактах”, - сказала вона. “Саме тому понад 80% з нашої 280-мільйонної аудиторії 47 мовами в понад 60 країнах вважають нашу роботу гідною довіри”.

Американське агентство глобальних медіа здійснює керівництво зокрема над такими медіа як “Голос Америки” та “Радіо Свобода”.

Щодо неприбуткової організації номінанта на голову агентства Майкла Пека зараз триває розслідування. Прокуратура намагається з’ясувати, чи намагався він використати кошти із своєї організації для власного збагачення.

Сенатор від Нью-Джерсі Боб Менендес заявив, що прокурор округу розслідує, чи в законний спосіб витрачались кошти неурядової організації Майкла Пека. Він сказав, що закликав Джима Ріша, сенатора-республіканця, який очолює комітет, призупинити затвердження кандидатури Пека.

Ріш не надав “Голосу Америки” коментар з цього приводу, а Пек не відповів на запит про коментар. Однак, особа, обізнана з процесом затвердження заявила: «Для Майкла Пека - честь бути номінованим і він високо цінує підтримку президента. Він очікує на швидке голосування».

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