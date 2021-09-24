Уряд США говорить про потребу "агресивно долати" дефіцит мікрочіпів, а Маск вважає проблему тимчасовою

Уряд США розглядає можливість скористатись законом "Про виробництво для оборонних потреб" для того, щоб розв'язати ситуацію з нестачею мікрочіпів на ринку США, яка вже боляче позначилась на автовиробництві та інших сферах. Про це міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила у четвер в інтерв'ю CNN та Bloomberg.

Також Раймондо в коментарі Reuters заявила про необхідність "аргесивнішого підходу" до прозорості на ринку і закликала компанії надавати інформацію про свої канали постачання добровільно, без необхідности застосування закону.

Міністерство торгівлі США прагне стимулювати внутрішнє виробництво міркочіпів а також відслідковувати канали поставки напівпровідників з Азії, де пандемія COVID-19 призвела до зривів у виробництві.

"Основне рішення - ми мусимо виробляти більше чіпів, - заявила посадовиця, - і маємо отримати більше чіпів в Америці".

А от на думку голови компанії Tesla Ілона Маска, криза з напівпровідниками є "короткочасною" і її буде вирішено до нового року.

"Будується багато заводів з виробництва чіпів, і, гадаю, матимемо гарні спроможності наступного року", - заявив Маск під час онлайн конференції у п'ятницю, повідомляє CNBC.

В четвер Білий дім видав інформаційне повідомлення стосовно нестачі чіпів на американському ринку. Згідно з оцінками наведеними в повідомленні, дефіцит чіпів може цього року скоротити зростання ВВП США на половину відсоткового пункта. Дефіцит прзивів до "закриття виробництв, зашкодив сотням американських працівників, які працюють на виробництві в автомобілебудуванні та вантажних перевезеннях", йдеться в повідомленні.

В статті використано матеріали Bloomberg, CNN, Reuters, CNBC.

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