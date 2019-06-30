В світі щодня гине або зникає безвісти одна дитина-мігрант - звіт ООН

Всього в період з 2014 по 2018 рік загинули 32 тисячі мігрантів, - йдеться у звіті Міжнародної організації з міграції (МОМ). Звіт був опублікований у п'ятницю.

Цього року доповідь зосереджується на темі зниклих дітей-мігрантів. Згідно з даними МОМ, близько 1600 дітей-мігрантів загинули або зникли безвісти в період з 2014 по 2018 рік, - тобто одна дитина гине або зникає щодня.

Дослідники Міжнародної організації з міграції зазначають, що дані про смертність, швидше за все, занижені, через те, що про багато смертей не повідомляється, а тіла не завжди вдається знайти.

У звіті йдеться, що за 5 років понад 17900 мігрантів загинули або зникли безвісти у Середземномор'ї. Залишки майже двох третин цих жертв так і не були знайдені.

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