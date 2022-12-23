Приплив іммігрантів підштовхнув ріст населення США

В 2022 році населення США зросло на 0,4% до 333,29 млн, згідно з офіційними даними Бюро опису населення в США, оприлюдненими цього тижня.

Населення зросло на більш ніж мільйон в основному завдяки притоку іммігрантів. Кількість іммігрантів в країні збільшилась на 376 тисяч, що становить 168% зростання, порівняно з 2021 роком. Чиста імміграція (кількість прибулих мінус ті, хто поїхав з країни) відновилась до рівнів перед пандемією, повідомляє Бюро.

Природній приріст населення (народження мінус смерті) склав 245 тисяч.

"Минулого року відчутно прискорилось зростання населення, порівняно до історично повільного росту населення минулого року, - каже Крісті Вайлдер. - Чистий ріст міжнародної міграції а також найбільше щорічне зростання народжень з 2007 зумовили збільшення".

Як повідомляв Голос Америки, в грудні Імміграційна служба США у своєму звіті оприлюднила інформацію про кількість українців, які прибули до США за гуманітарними програмами.

Більше 82 000 українців та членів їхніх родин заїхали до Сполучених Штатів Америки в рамках програми "Єднання для України" (U4U).

Програма, яку уряд США розпочав, щоб допомогти українцям, які тікають від війни, що веде Росія проти України, дає право на в’їзд у Сполучені Штати Америки та перебування у країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом, так званим "гуманітарним паролем". Для того, щоб взяти участь в програмі, українця має підтримати спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у США, йдеться на сайті Імміграційної служби.

Служба підтвердила заявки на участь в програмі більше 177 000 осіб, які підтримали українських біженців за цією програмою, мовиться у звіті.

Також США запровадили програму "Тимчасового захисту" для українців, які вже перебували в США. Така програма діє також і для осіб з Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венесуели та Ємену.

Протягом 2022 та 2021 бюджетних років Імміграційна служба США отримала більше 483 000 заявок на отримання статусу "Тимчасового захисту", що є "надзвичайним показником", йдеться у звіті. Майже половину таких заявок Служба схвалила.