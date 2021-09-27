На кордоні США та Мексики поновлює роботу пропускний пункт Дель-Ріо, де раніше перебували тисячі мігрантів

Пункт пропуску Дель-Ріо поновлює роботу роботу в понеділок, повідомляє Митна та прикордонна служба Техасу.

З суботи, повідомляють прикордонники, було відкрито перехід для громадян, а в понеділок поновлюються комерційні перевезення.

Прикордонна служба штату оголосила про "пришвидшення оформлення мігрантів до керованих рівнів і відновлення громадської безпеки".

Пункт пропуску не працював з 17 вересня, після того, як тисячі мігрантів створили імпровізоване селище під міжнародним мостом Дель-Ріо. Велика кількість мігрантів прибула з Гаїті.

Від 10 000 до 12 000 мігрантів, затриманих в Дель-Ріо, очікують на рішення своїх справ на території США, повідомив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас в інтерв'ю Fox News. Ще 4 000 затриманих мігрантів було видворено з території США у відповідності до вимог, що діють на час пандемії, заявив посадовець в коментарі CNN.

Влада США здійснила декілька авіарейсів, щоб депортувати мігрантів до Гаїті. Загалом, заявив Майоркас, літаками було депортовано 2 000 осіб.

США видворяють велику кількість мешканців Центральної Америки, які прибувають до кордону США, до Мексики, в рамках повноважень, введених у часи пандемії, що не дозволяють мігрантам чекати на рішення у своїй справі у США. Однак влада Мексики не приймає гаїтян та представників інших країн.

Після приходу до влади Байден скасував низку обмежень щодо імміграції, введених його попередником. При цьому, адміністрація Байдена піддається критиці з обох сторін: республіканці звинувачують президента в тому, що його імміграційна політика привела до кризи на кордоні, а однопартійці-демократи вважають, що Білий дім робить недостатньо для того, щоб допомогти мігрантам.

На знак протесту проти поводження з іммігрантами з Гаїті, у відставку пішок Деніел Фут, посланець США з питань Гаїті.

В статті використано матеріали CNN, Fox News.

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