Іван Міклош назвав чотири досягнення України за чотири роки

Україна досягла "надзвичайних змін протягом останніх чотирьох років на шляху до ринкової економіки та ліберальної демократії", - наголошує в своїй статті для німецького видання Die Welt , передрукованій агентством EuroActiv, колишній віце-прем’єр-міністр Словаччини і Голова стратегічної групи радників з підтримки реформ України (SAGSUR) Іван Міклош.

"Подеколи, читаючи міжнародний коментар стосовно України, складається враження, що країна практично не змінилась з часів протестів на Євромайдані і ери Януковича, проти якої протести і відбувались. Однак, за більше ніж чотири роки, Україна досягла більше, ніж говорять", - пише Міклош в статті під назвою "Українські реформи: склянка напівпорожня, чи напівповна".

Експерт наголошує на "досягненнях в сфері економіки, зокрема, стабілізації державних фінансів, зниженні інфляції, стабілізації валютного курсу і масштабного очищення банківської системи, що створили потужне середовище для економічного відродження та зростання".

Ось які чотири з п’яти сфер масштабної корупції закрились, чи зменшились в Україні, на думку експерта.

Ринок газу. Три роки тому через державні субсидії, домогосподарства сплачували лише 12% реальної ринкової ціни за газ. Олігархи крали мільярди доларів державних грошей щорічно, купуючи дешевий газ і продаючи його українським компаніям, або поставляючи на експорт за реальною ринковою ціною. Цей канал було закрито в 2016 році, коли ціни на енергію було збільшено у відповідності до ринкових рівнів. Можливості для корупції буде повністю закрито щойно уряд лібералізує всі тарифи на газ, наголошує аналітик.

Три роки тому через державні субсидії, домогосподарства сплачували лише 12% реальної ринкової ціни за газ. Олігархи крали мільярди доларів державних грошей щорічно, купуючи дешевий газ і продаючи його українським компаніям, або поставляючи на експорт за реальною ринковою ціною. Цей канал було закрито в 2016 році, коли ціни на енергію було збільшено у відповідності до ринкових рівнів. Можливості для корупції буде повністю закрито щойно уряд лібералізує всі тарифи на газ, наголошує аналітик. Банки. До реформ проведених після Майдану, багато приватних банків були просто банкоматами для їх власників, інструментом для їх збагачення за рахунок грошей платників податків. Велика кількість кредитів надавалась пов’язаним сторонам, які не збирались віддавати гроші банку. Зрештою, гарантії за депозитами виплачували за державні кошти. Ці банки (80 зі 180) було зачинено і найбільший банк (Приватбанк) було націоналізовано через його системну важливість, наголошує Міклош.

До реформ проведених після Майдану, багато приватних банків були просто банкоматами для їх власників, інструментом для їх збагачення за рахунок грошей платників податків. Велика кількість кредитів надавалась пов’язаним сторонам, які не збирались віддавати гроші банку. Зрештою, гарантії за депозитами виплачували за державні кошти. Ці банки (80 зі 180) було зачинено і найбільший банк (Приватбанк) було націоналізовано через його системну важливість, наголошує Міклош. Державні закупівлі. З серпня 2016 року всі державні установи, включаючи муніципалітети, зобов’язані користуватись системою державних електронних закупівель – ProZorro – яка отримала міжнародне визнання своєї ефективності.

З серпня 2016 року всі державні установи, включаючи муніципалітети, зобов’язані користуватись системою державних електронних закупівель – ProZorro – яка отримала міжнародне визнання своєї ефективності. Відшкодування ПДВ. Єдиний електронний реєстр відшкодування ПДВ замінив собою неефективну і корумповану систему.

Водночас, сфера, яка, на думку Міклоша, потребує реформ – це державні підприємства. "Україна має 3 500 таких підприємств і, незважаючи на заяви, прогресу в цій сфері досягнуто не було", - заявляє реформатор.

Протягом останніх чотирьох років, міжнародні партнери опублікували багато переліків того, що Україна має досягти, однак тільки дехто знайшов час, щоб визнати значний прогрес, який вже досягнуто

Міклош також відзначив прогрес з таких важливих реформ, як: децентралізація, дерегуляція, податкова реформа та реформа в сфері енергетики, пенсійна реформа та реформа охорони здоров’я, а також побудова антикорупційних установ.

"Протягом останніх чотирьох років, міжнародні партнери опублікували багато переліків того, що Україна має досягти, однак тільки дехто знайшов час, щоб визнати значний прогрес, який вже досягнуто", - пише аналітик.

"Попри всі виклики і затримки, реформи в Україні є справжніми і вони прогресують", - робить висновок експерт.

Він також наголошує на важливості прискорити реформування після президентських та парламентських виборів в 2019 році, "адже склянка – лише напівповна".

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