США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на суму $550 млн

В Білому домі оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 550 мільйонів доларів. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

В новий пакет увійшли 75 тисяч снарядів до артилерії 155-мм калібру, а також додаткові ракети для ракетних систем підвищеної мобільності (HIMARS).

За словами Джона Кірбі, це вже сімнадцятий пакет військової допомоги Україні за програмою президентських повноважень, який надає адміністрація Байдена. Загалом з початку повномамасштабного вторгнення Росії США вже надали Україні зброї та спорядження на понад 8 мільярдів доларів, згідно з даними американського уряду.

В попередніх пакетах військової допомоги від США були надані також ракетні установки HIMARS. Наразі на полі бою в Україні вже є 16 таких американських установок.