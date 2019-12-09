Генасамблея ООН засудила мілітаризацію Криму

Генеральна Асамблея ООН ухвалила сьогодні резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів". Резолюція, серед іншого, закликає Росію як державу-окупанта вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.

"Затвердження резолюції з проблеми мілітаризації Криму надсилає потужний сигнал від міжнародної спільноти Росії про те, що неприйнятність їх незаконної поведінки і спроб інтегрувати Крим до Росії", -йдеться у заяві Великої Британії.

За проголосували 63 держави, проти - 19. Розробили документ група держав, зокрема Україна, країни ЄС, США, Канада, Туреччина. Понад 40 держав виступили співавторами. Резолюція також засуджує проведення Росією військових навчань у Криму та неправомірне використання ядерної інфраструктури. А ще Генасамблея рекомендує іноземним урядам та організаціям утриматися від подорожей до окупованого Криму без погодження з Україною.

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