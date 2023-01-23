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- Голос Америки
17,6 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги, третина - "катастрофічно" - ООН
Війна РФ проти України спричинила масові смерті, руйнування, переміщення та людські страждання. Щонайменше 17,6 мільйонів людей наразі потребують багатосекторальної гуманітарної допомоги. Йдеться про 6,3 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, 4,4 мільйонів репатріантів та 6,9 мільйонів людей, які упродовж всієї війни залишалися вдома. Такими є дані звіту, оприлюдненого Офісом ООН з координації гуманітарних питань.
Серед названих людей 45% - жінки, 23% - діти, 15% осіб мають особливі потреби.
27% потреб за шкалою їх тяжкості визнано на найвищому рівні - “катастрофічний”, 8% присвоєно статус “надзвичайний”, 52% - “важкий”.
Найбільш гості потреби - у людей на територіях, що перебувають під тимчасовою російською окупацією та на територіях, які безпосередньо постраждали від активних бойових дій, - свідчать аналітики.
“Наслідки повномасштабної війни, низькі температури взимку в поєднанні з енергетичною кризою з жовтня загострюють існуючі потреби та, ймовірно, призведуть до нових міжсекторальних гуманітарних потреб, - наголошують автори звіту. - Мільйони українців пережили понад десять місяців інтенсивних бойових дій, а ті, хто живе в Луганській і Донецькій областях, уже вісім років переживають конфлікт без належного доступу до їжі, води, охорони здоров’я та психічного здоров’я, освіти, захисту та інших основних послуг. Масове руйнування інфраструктури призвело до знищення основних послуг і залишило людей без домівок і засобів до існування. Багато з них живуть у зруйнованих будинках або в приміщеннях, які не пристосовані для захисту на зимовий період”, - йдеться у звіті.
Згідно з інформацією, опублікованою у звіті Офісу ООН, кількість таких центрів в Україні зросла зі 160 у 2021 році до 7200. Вони можуть прийняти приблизно 500 000 людей. 61% їх мешканців - жінки. У 70% центрів немає кімнат, розділених за статтю. Та здебільшого вони заселені більше, ніж однією сімєю, наражаючи ВПО на численні ризики. Автори звіту зауважуть, що душові кабіни часто навіть не можуть бути замкнені, не мають достатнього освітлення, суттєво збільшуючи ризик гендерно обумовленого насильства та сексуальної експлуатації.
Діти та молодь складають 25 % жителів центрів, із них 7% - діти до п’яти років.
Вся Україна постраждала від повномасштабної війни, водночас найбільш проблемна ситуація - у безпосередній близькості від активних бойових дій на півдні та сході країни. Вік, інвалідність, належність до меншин відіграють ключову роль у визначенні того, як на людей впливає війна. Найбільш уразливими визнано внутрішньо переміщених осіб, включаючи тих, хто перебуває у центрах колективного проживання. Багато з них не обладнані належно, щоб задовольнити потреби в довгостроковому розміщенні, і терміново потребують опалення та палива, будівельних ремонтів, ванних кімнат та іншої міжгалузевої допомоги, - кажуть в ООН.
За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань, понад 7,7 млн українців проживають як зареєстровані біженці в Європі. Приблизно 6,5 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними протягом перших кількох тижнів повномасштабної війни, цифра сягнула 8 мільйонів у травні 2022 року. Відтоді спадала, оскільки люди поверталися додому, але багато хто був змушений тікати повторно.
Огляд було здійснено на основі оцінок і аналізу, проведених до жовтня 2022 року, тож він не повністю відображає нові потреби, що виникли внаслідок нещодавньої ескалації восени минулого року, - кажуть автори дослідження. З огляду на динамічне середовище планується оновити дані у 2023 році на основі нових оцінок.
Гуманітарний доступ до територій, які перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації, є вкрай обмеженими, а в деяких випадках неможливими. Це, як ідеться у коментарях до звіту, перешкоджає комплексній оцінці, впливаючи на глибину аналізу гуманітарних потреб.
В матеріалі використані дані Офісу ООН з координації гуманітарних питань.
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- Голос Америки
Як допоможуть Україні винищувачі F-16?
Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16 американського виробництва, якщо Київ звернеться з відповідним запитом. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомило видання NL Times. Про ймовірність постачання Україні винищувачів F-16 пише також Sky News, зазначивши, що ще кілька місяців тому це здавалося неможливим. За даними агенції, наступна зустріч на авіабазі Рамштайн, що запланована на середину лютого, ймовірно, буде зосереджена саме на питанні надання Україні авіації.
Винищувачі F-16: чим особливі?
Багатофункціональний винищувач F-16 має високу маневреність і може розвивати швидкість у понад 1900 км/год. За даними США, на які посилається Sky News, винищувач здатний розпізнавати цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять низько, на висоті радіолокаційних перешкод.
F-16 може пролетіти понад 800 км, захищатися від ворожих літаків, вразити ціль і повернутися до початкової точки.
Водночас складність у тому, що пілоти не можуть легко перелаштовуватися з керування одним типом літаків на інший, особливо в умовах інтенсивних бойових дій, повідомив Sky News колишній офіцер розвідки Філіп Інграм. При цьому він додав, що процес навчання для українців зазвичай займає менше часу. «Те, що ми бачимо, коли українці приходять і навчаються керувати західним обладнанням, вони роблять за кілька тижнів те, на що західним пілотам потрібні місяці», - зазначив Інграм.
За його словами, надання Україні F-16 матиме передусім психологічний ефект для російських військ. «Вони протистоять системі, яка, як вони знають, може перемогти їх на будь-якому етапі», - сказав Інграм.
Наразі Україна використовує літаки радянського виробництва МіГ-29, які задіяні в ролі багатоцільових винищувачів.
У березні 2022 року Польща запропонувала поставити Києву весь свій парк МіГ-29 в обмін на F-16 зі США. Однак потенційна проблема для польських МіГ-29, за словами Інграма, полягає в тому, що вони були модернізовані для використання систем зв’язку НАТО, які потенційно потрібно видалити, аби запобігти потраплянню в руки росіян.
Тож тоді Пентагон заявив, що пропозиція Польщі не є "обґрунтованою" і "викликає серйозне занепокоєння для альянсу НАТО". Однак за кілька місяців потому Україна здійснила надзвичайно успішні контратаки, і Київ отримав багато важкого озброєння, про яке, ймовірно, колись не йшлося, зокрема HIMARS і танки, зазначила Sky News.
На ймовірне постачання Нідерландами F-16 для України відреагував посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. В інтерв'ю прибалтійському виданню Delfi 20 січня він заявив, що очікує широкої підтримки у США щодо можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16. Відповідаючи на запитання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам надання Україні цих літаків, посол сказав: "Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники - це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону), які наші союзники внесли для України".
На початку грудня полковник армії США у відставці, аналітик Інституту дослідження зовнішньої політики Роберт Гамільтон в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки також не виключив постачання Україні літаків F-16. Він зазначив, що оскільки Україна продемонструвала здатність ефективно захищатися та в багатьох випадках, а також повертати території, захоплені Росією, у США з’явилося більше бажання постачати ефективніші системи, які потребували більше часу для навчання. “Змінилось розуміння того, що ця війна не закінчиться швидко, нам потрібно надавати Україні озброєння не тільки, щоб захистити себе, а й щоб повернути територію, захоплену російськими силами та перемогти у війні. Тож я скажу, що хоч ми і не чуємо про F-16 чи ракети Patriot зараз – це не означає, що це неможливо. Залежатиме від того, наскільки успішною буде Україна та як довго триватиме війна”, - зазначив Гамільтон.
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Брінк: у майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує держресурси для власного збагачення
Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявляє, що у майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси для власного збагачення.
«США повністю підтримують Україну вашій боротьбі за ваше майбутнє. Народ України має право обирати своє майбутнє. У майбутній Україні не може бути місця для тих, хто використовує державні ресурси на власне збагачення. Державні ресурси мають слугувати народу. Люди мають розуміти свою відповідальність один перед одним і перед державою. І це не порожні слова. Це слова, які мають глибоке коріння у цінностях, які підтримує Україна у намаганнях бути частиною євроатлантичного суспільства», – сказала посол, виступаючи перед початком почесної лекції лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, організованій Київським безпековим форумом.
У цьому контексті вона згадала вчорашнє звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він наголосив, що сила суспільства і держави базується на правосудді й справедливості, наголосивши, що до минулого вороття не може бути.
Посол США висловила сподівання, що українське суспільство і уряд мобілізуються після уроків минулого.
«США будуть продовжувати підтримувати зусилля України в проведенні й утвердженні інституцій, які працюватимуть заради інтересів багатьох, а не декількох», – додала вона.
22 січня після повідомлень про ймовірні зловживання з закупівлями у двох українських міністерствах президент Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень буде часом справедливих рішень.
Міжнародні експерти очікують збільшення кіберактивності з боку Росії
Росіяни не можуть досягти успіху в кібератаках на Україну через посилений захист українського кіберпростору, зокрема, дякуючи допомозі США та Євросоюзу. Про це йдеться у статті американського видання The Hill “Росія може збільшити кібератаки на Україну, з малим ефектом”. В статті експерти аналізують загрози від російських хакерів, кібер-ризики для України та її сусідніх держав.
Віце-президент кіберконсалтингової компанії Optiv Джеймс Тургал очікує найближчим часом збільшення кіберактивності з боку росіян. При цьому, на його думку, вона не матиме значного впливу на війну, оскільки Кремль зустріне сильніші кібератаки з боку України та її союзників.
Експертів звертають увагу, що за останній рік російські війська здійснили численні напади на Україну, намагаючись порушити критичну інфраструктуру країни, але в кіберпросторі “не виправдали очікувань”.
Причиною успішного захисту України називають посилений кіберзахист.
“Росія не очікувала, що зустрінеться з таким сильним опором з боку українських сил, які протягом останніх кількох років зміцнювали свій кіберзахист за допомогою США та Європейського Союзу”, - мовиться у статті The Hill.
“Росіяни не послабили своїх кібератак, але вони не змогли подолати український кіберзахист, тому вдаються до ракетних атак на критичну інфраструктуру”, - аналізує виданню Джеймс Льюїс, віце-президент і директор програми стратегічних технологій в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Компанія Microsoft у 2022 році опублікувала звіт, який підтверджував, що російські кібератаки тісно пов’язані — а іноді й прямо приурочені - з військовими наземними операціями, що націлені на українську інфраструктуру.
Експерти видання The Hill не виключають, що російські війська, ймовірно, і нині продовжують координувати кіберактивність з фізичними військовими операціями, що потенційно могло б підвищити ефективність наступу.
Про це розповідає Майкл Деніел, президент компанії “Кібер Альянс”: “Одна з речей, які ми побачили під час бойових дій там, полягає в тому, що синхронізувати кібероперації з фізичними військовими операціями значно важче, ніж деяким людям це здається”.
«Використати кіберможливості для збою роботи значно легше, якщо ти не намагаєшся прив’язати це до конкретних військових операцій, оскільки тоді у тебе є більше гнучкості щодо вибору часу та місця, де і коли це зробити”, - продовжує експерт.
Оглядачі не виключають, що Росія після невдач на українському кіберпросторі може розширити свою активність на сусідні країни, зокрема, на тих членів ЄС та НАТО, які найбільше допомагають Україні, - вважає Джейсон Блессінг, науковий співробітник Американського інституту підприємництва.
“Я думаю, це може трапитись у короткостроковій перспективі, що бізнеси, які надають безпосередню підтримку та допомогу Україні, стануть значно кращими цілями, оскільки зрив їхньої роботи передбачає зрив поставок в Україну”, - аналізує Блессінг.
Попри незначні успіхи росіян у кіберпросторі, експерти вважають за необхідне для США, Європи та України продовжувати посилювати свій кіберзахист, так як війна триває, а відтак російські кібератаки не припиняться.
«Навіть якщо війна закінчиться, я не виключають, що росіяни використовуватимуть свій кіберпотенціал у спробах дестабілізувати український уряд і продовжувати розпалювати сепаратистські інтереси на сході України”, - додав Майкл Деніел із “Кібер Альянсу”.
- Голос Америки
Пентагон: перші БМП Bradley надійдуть в Україну в найближчі тижні
Перші бойові машини піхоти Bradley мають прибути в Україну у “відносно близькому майбутньому”. Про це журналістам розповів високопосадовець Пентагону. Щодо конкретнішого часу він уточнив, що йдеться про тижні.
“В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою”, - додав посадовець Пентагону.
У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають “вбивцями танків”. Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
Говорячи про нинішню ситуації на полі бою в Україні, високопосадовець Пентагону додав, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається підкріпити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, за його словами, ці солдати “погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою”.
В Пентагоні підтвердили, що незважаючи на російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно тримати стрій та обороняти Бахмут.
Нагадаємо, за оцінками головнокомандувача армії Норвегії Ейріка Крістофферсена, Росія на сьогодні втратила 180 000 вбитими або пораненими в Україні. Про це він сказав інтерв'ю TV2, однак не уточнив, як саме були підраховані ці цифри.
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