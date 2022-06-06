Генерал Марк Міллі: Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни

Сполучені Штати та їхні союзники продовжуватимуть надавати «значну» підтримку Україні, бо не хочуть повалення світового порядку, що був встановлений в результаті Другої світової війни. Про це у Франції під час святкування 78-ї річниці висадки десанту союзників на березі Нормандії заявив генерал Марк Міллі, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів США.

«Минуло майже вісім десятиліть з моменту поразки нацистської Німеччини, імперіалістичної Японії та фашистській Італії. Але ми знову бачимо смерть і руйнування на європейському континенті. Так, Київ, можливо, за 2000 кілометрів звідси, але люди там теж зараз сьогодні є переживають ті самі жахи, які пережили громадяни Франції під час Другої світової війни від рук нацистських загарбників», – сказав генерал Міллі в понеділок.

У своєму виступі він сказав, що захист України – це данина пам’яті героїв Другої світової війни, які віддали своє життя за встановлення нового світового порядку, в якому великі і сильні країни не можуть нападати безкарно на менші та слабші держави.

«Світ об’єднався на підтримку захисту України від загарбника, що визначився у своїх цілях. Боротьба за Україну – це вшанування пам’яті ветеранів Другої світової війни. Йдеться про підтримку так званого «глобального міжнародного порядку, заснованого на правилах», порядку, який був встановлений загиблими, які поховані тут, на цьому кладовищі. В основі цього порядку лежить принцип, що сильні країни не можуть просто вторгнутися в малі країни. Не може бути права сильного. Цю агресію не можна залишати непокараною. Кожна країна є суверенною, і кожна країна має право на свою територіальну цілісність».

6 червня 1944 року британські, американські та канадські збройні сили висадилися на узбережжі Нормандії, окупованої на той час нацистськими військами. Ця висадка на територію Франції була першою частиною стратегічної операції «Оверлорд», що ставила за мету захоплення союзниками північно-західної Франції. Висадка десанту в «День Д» була найбільшою операцією з висадки морського десантну у світі.

Менше, ніж через рік Німеччина капітулювала.

У статті використано матеріали Associated Press.