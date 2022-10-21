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ООН не може надати допомогу мільйонам українців, після того, як Росія заблокувала доступ до контрольованих нею територій
Високопосадовиця ООН в Україні каже, що гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів людей у непідконтрольних уряду районах які, ймовірно, потребують допомоги з наближенням зими.
«Факт в тому, що ми регулярно просимо надати доступ через лінію фронту від обох країн, але, на жаль, Російська Федерація ще не надала нам цей доступ, — сказала в інтерв’ю Голосу Америки Деніз Браун, Постійна координаторка системи ООН в Україні - Це суто гуманітарний запит, заснований на гуманітарному імперативі».
Браун сказала, що вони продовжать спроби отримати доступ до контрольованих Росією територій на півдні та сході.
Багато мешканців України похилого віку також є досить вразливим, і команда ООН намагається охопити більше громад у віддалених сільських районах через місцеві організації.
Наближається зима
Браун, яка прибула в Україну для роботи на новій посаді два з половиною місяці тому, активізує допомогу з утеплення. Її команди допомагають громадам ремонтувати обігрівачі, пошкоджені дахи, роздають матраци, ковдри та теплий одяг. Вони також пропонують лікарням резервні генератори та мобільні комплекти обігріву.
В Україні суворі зими, які починаються в середині листопада і тривають до середини березня. Середня температура - близько нуля, сильно сніжить.
Цього року опалювати будинки складніше, оскільки багато з них постраждали від російського вторгнення, а нещодавно російські безпілотники та ракети атакували критичну інфраструктуру.
Президент Володимир Зеленський закликав українців економити енергію, оскільки, за його оцінками, за останній тиждень у країні було зруйновано 30% енергооб’єктів.
"Ми дуже занепокоєнні, я дуже стурбована тим, що буде взимку, - сказала Браун. - Ми не зможемо задовольнити всі потреби; ми зосереджуємося на громадах найближчих до лінії фронту, де доступ є найважчим, а люди страждають від війни".
Браун, яка понад 25 років працювала з подолання надзвичайних ситуацій, зокрема в Іраку, Гаїті, Сомалі та Центральноафриканській Республіці, каже, що ООН прагне досягти результатів.
ООН звернулася цього року з проханням виділити 4,3 мільярда доларів на допомогу українцям, з яких залучила майже 3 мільярди доларів, - це друге за обсягом фінансування програми в історії організації (Ємен у 2019 році отримав 3,6 мільярда доларів). Зараз проводиться оцінка потреб на наступний рік.
Крім надання їжі, житла та іншої допомоги, Всесвітня організація охорони здоров’я співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб допомогти надати психосоціальну підтримку приблизно 10 мільйонам людей, які її потребують.
Браун каже, що це включає людей від солдатів, які будуть демобілізовані, до травмованих дітей.
Під час нещодавньої місії в південному місті Миколаєві, який Росія неодноразово атакувала, Браун розмовляла з мером.
«І перше, що він зробив, це подивився мені прямо в очі і сказав: «33 дні мовчання» - 33 дні мовчання з початку війни в лютому. Що це робить з дітьми, які кожного разу, коли чують сирену [повітряної тривоги], напружуються?" - сказала Браун.
Вона каже, що гуманітарні організації забезпечують важливу підтримку для населення, яке переживає стрес.
"Війна не закінчилася. Наша робота не завершена, і населення продовжує мати величезні, величезні потреби", - сказала вона.
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- Голос Америки
"Запорука перемоги у війні" - на Заході обговорюють можливість звільнення Херсона ЗСУ
Західні ЗМІ пишуть про можливий контрнаступ ЗСУ для звільнення Херсона.
"Російські та українські війська, як видається, готуються до великої битви" в Херсонській області, пише AP.
Перемога в Херсоні стане запорукою перемоги України у війні загалом, вважає аналітик американського Інституту сучасної війни в Вест Пойнті Джон Спенсер. "Стратегічно, операційно і тактично, це надішле сигнал, що Росія не може утримати територію в Україні, - говорить Спенсер в коментарі the Hill, - і шлях до перемоги України загалом забезпечено. Строки під питанням, але шлях до перемоги достатньо забезпечений". Він очікує контрнаступу по суші та в повітрі, вказуючи на обстріли Україною російських об'єктів протиповітряної оборони а також звільнення десятків поселень в регіоні.
Українське військо має шість тижнів, щоб отримати подальші здобутки у звільненні території від російських військ, пише The New York Times з посиланням на оцінки американської розвідки. Після цього часу прохідність ґрунту значно змениться, а погодні умови дозволять російським військам проводити перегрупування, ділиться видання оцінками розвідки.
Російські сили, ймовірно, готуються відводити окупаційні елементи та військо з західного берега Дніпра, очікуючи просування Збройних Сил України, пише американський Інститут дослідження війни, вказуючи на повідомлення, що росіяни переправляють військове обладнання, вкрадені вантажівки, автомобілі, машини та речі за річку.
Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що росіяни замінували дамбу в Новій Каховці і планують підірвати її. ISW вказує, що росіяни готуються провести напад "під чужим прапором" проти Каховської ГЕС, яка може прикрити відступ.
ЗСУ, як видається, дозволяють російським силам піти, щоб уникнути жертв, а, можливо, через непевність в тому, що вони можуть успішно подолати теперішні російські сили, цитує The Hill цитує слова професора Каліфорнійського університету Браніслава Сланчева.
А от напад з території Білорусі не вважають ймовірним, ні ISW, ні Міноборони Великої Британії. Нагромадження сил на території Білорусі, ймовірно, є наміром відволікти увагу України від півдня і змусити її кинути більше сил на охорону північного кордону, вважають у британському відомстві.
Звільнення Херсона не буде легким, якщо Росія всерйоз його утримуватиме, а ЗСУ уникатимуть боїв в густонаселених районах міста, зауважують оглядачі CNN. Вони все ж вказують на оптимістичну заяву ген-майора Кирила Буданова про те, що Україна досягне "значних успіхів до кінця року".
В статті використано інформацію АР.
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