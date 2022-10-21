ООН не може надати допомогу мільйонам українців, після того, як Росія заблокувала доступ до контрольованих нею територій

Високопосадовиця ООН в Україні каже, що гуманітарні організації не мають доступу до мільйонів людей у непідконтрольних уряду районах які, ймовірно, потребують допомоги з наближенням зими.

«Факт в тому, що ми регулярно просимо надати доступ через лінію фронту від обох країн, але, на жаль, Російська Федерація ще не надала нам цей доступ, — сказала в інтерв’ю Голосу Америки Деніз Браун, Постійна координаторка системи ООН в Україні - Це суто гуманітарний запит, заснований на гуманітарному імперативі».

Браун сказала, що вони продовжать спроби отримати доступ до контрольованих Росією територій на півдні та сході.

Багато мешканців України похилого віку також є досить вразливим, і команда ООН намагається охопити більше громад у віддалених сільських районах через місцеві організації.

Наближається зима

Браун, яка прибула в Україну для роботи на новій посаді два з половиною місяці тому, активізує допомогу з утеплення. Її команди допомагають громадам ремонтувати обігрівачі, пошкоджені дахи, роздають матраци, ковдри та теплий одяг. Вони також пропонують лікарням резервні генератори та мобільні комплекти обігріву.

В Україні суворі зими, які починаються в середині листопада і тривають до середини березня. Середня температура - близько нуля, сильно сніжить.

Цього року опалювати будинки складніше, оскільки багато з них постраждали від російського вторгнення, а нещодавно російські безпілотники та ракети атакували критичну інфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський закликав українців економити енергію, оскільки, за його оцінками, за останній тиждень у країні було зруйновано 30% енергооб’єктів.

"Ми дуже занепокоєнні, я дуже стурбована тим, що буде взимку, - сказала Браун. - Ми не зможемо задовольнити всі потреби; ми зосереджуємося на громадах найближчих до лінії фронту, де доступ є найважчим, а люди страждають від війни".

Браун, яка понад 25 років працювала з подолання надзвичайних ситуацій, зокрема в Іраку, Гаїті, Сомалі та Центральноафриканській Республіці, каже, що ООН прагне досягти результатів.

ООН звернулася цього року з проханням виділити 4,3 мільярда доларів на допомогу українцям, з яких залучила майже 3 мільярди доларів, - це друге за обсягом фінансування програми в історії організації (Ємен у 2019 році отримав 3,6 мільярда доларів). Зараз проводиться оцінка потреб на наступний рік.

Крім надання їжі, житла та іншої допомоги, Всесвітня організація охорони здоров’я співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, щоб допомогти надати психосоціальну підтримку приблизно 10 мільйонам людей, які її потребують.

Браун каже, що це включає людей від солдатів, які будуть демобілізовані, до травмованих дітей.

Під час нещодавньої місії в південному місті Миколаєві, який Росія неодноразово атакувала, Браун розмовляла з мером.

«І перше, що він зробив, це подивився мені прямо в очі і сказав: «33 дні мовчання» - 33 дні мовчання з початку війни в лютому. Що це робить з дітьми, які кожного разу, коли чують сирену [повітряної тривоги], напружуються?" - сказала Браун.

Вона каже, що гуманітарні організації забезпечують важливу підтримку для населення, яке переживає стрес.

"Війна не закінчилася. Наша робота не завершена, і населення продовжує мати величезні, величезні потреби", - сказала вона.