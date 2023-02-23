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Міністерка фінансів США: "Ми дуже хочемо, щоб МВФ домовився про угоду про кредитування України"

Дженет Єллен, міністерка финансів США пид час засидання "Групи 20" в Бенгалуру, Індія

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до збільшення фінансової підтримки України, щоб допомогти їй боротися проти повномасштабного російського вторгнення. Заява пролунала в той час, як Сполучені Штати готують додаткові 10 мільярдів доларів економічної допомоги найближчими тижнями.

Єллен, виступаючи на пресконференції під час зустрічі міністрів фінансів «Групи 20» (G20) в індійському місті Бангалор, сказала, що роль Міжнародного валютного фонду в цих зусиллях є «вирішальною».

За її словами, для МВФ важливо «швидко рухатися» до повністю профінансованої кредитної програми для України.

«Ми дуже хочемо, щоб МВФ домовився про угоду про кредитування України», – сказала Єллен.

Вона додала, що санкції, запроваджені проти російської економіки, ізолюють її і знижують її продуктивність.

Раніше цього місяця стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена працює з Конгресом, щоб виділити Україні ще 10 мільярдів доларів прямої бюджетної допомоги. Очікується, що про новий пакет оголосять у річницю російського вторгнення разом із новими санкціями проти Росії.

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