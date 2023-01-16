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Міністерка оборони Німеччини пішла у відставку на тлі критики через Україну
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо поставок озброєнь Україні.
16 січня Ламбрехт заявила, що подала заяву про відставку канцлеру Олафу Шольцу, і додала, що «місяці уваги ЗМІ до моєї особистості» стали на заваді фактичним дебатам про армію та політику безпеки Німеччини.
Минулого тижня про намір Ламбрехт подати у відставку повідомляли німецькі ЗМІ.
На Німеччину зростає тиск щодо надання Києву більше і важчої зброї після місяців критики Берліна за нерішучість. Днями видання Politico писало, що Франція та Польща непублічно тиснуть на Німеччину для початку постачання європейськими країнами танків Leopard 2.
Україна неодноразово заявляла про потребу в сучасних танках. Ще у вересні 2022 року видання Politico із посиланням на свої джерела писало, що Україна попросила Захід про термінові постачання сучасних танків, щоб досягти успіху при контрнаступі на північному сході країни, але партнери зволікають. Зокрема Берлін неодноразово відмовляв у наданні такої техніки, пояснюючи це домовленістю із партнерами по НАТО «не робити таких дій в односторонньому порядку» або ж потребою гарантувати, що Німеччина може себе захистити.
За даними видання, німецькі Leopard більше підходять для участі в бойових діях в Україні, оскільки за характеристиками вони більш схожі на радянські танки.
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США і Британія починають додаткові програми навчання українських військових
США і Британія разом з іншими країнами, які допомагають Україні захищатися від російської агресії, оголосили, що разом з розширенням видів зброї, яку вони готові надавати, також починають нові навчальні програми для українських військових.
Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що у неділю 15 січня в Німеччині розпочалося бойове навчання українців, яке має на меті підготувати приблизно 500 солдатів упродовж наступних від п’яти до восьми тижнів.
Велика Британія найближчими днями почне навчати Збройні сили України використовувати танки (Challenger 2) та гармати (AS90s).
Генерал також наголосив, що українські бійці будуть забезпечені повним набором зброї та спорядження.
Згідно з повідомленням агентства Associated Press, «так зване комбіноване навчання зі зброєю має на меті відточення навичок українських військових, щоб вони були краще підготовані до наступу, або контрнаступу у відповідь на російські дії».
«Ця підтримка дуже важлива, щоб Україна могла захищатися. І ми сподіваємося забезпечити її якомога швидше», - сказав генерал Міллі.
Напередодні британський уряд повідомив, що «найближчими днями» розпочинає навчання українських танкістів, які використовуватимуть британські танки Challenger 2 - перші важкі танки західного виробництва обіцяні Україні, а також самохідні далекобійні гармати AS90s.
Британський уряд підкреслює, що навчання українських танкістів є частиною ширшої програми в межах якої «впродовж останніх шести місяців курс в Британії пройшли кілька тисяч українських солдатів».
На додаток до американських і британських навчальних програм українські військові також проходять навчання у Європі в межах курсів організованих Європейським Союзом та деякими країнами окремо.
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- Голос Америки
Промова Байдена напередодні Дня Мартіна Лютера Кінґа була присвячена боротьбі з силами автократії
Виступаючи в неділю в баптистській церкві Ебенезера в Атланті, президент Джо Байден закликав американців прагнути усунення чвар, екстремізму та несправедливості. Виступ відбувся напередодні федерального свята - Дня Мартіна Лютера Кінґа, повідомляє агентство Reuters.
Промова президента була присвячена боротьбі з автократичними силами як в Америці, так і в усьому світі.
«Я перебуваю тут у критичний момент для Сполучених Штатів та всього світу», – сказав Байден, наголосивши, що настав «час зробити вибір».
«Чи ми народом, який обере демократію, а не автократію, – сказав Байден. – Ми повинні обрати громаду, а не хаос. Чи є ми народом, який вибере кохання, а не ненависть? Це питання нашого часу та причина, через яку я перебуваю тут».
Як констатував президент, Мартін Лютер Кінґ боровся за виборчі права, але «ми маємо пам'ятати, що його місія була ще глибшою». «Вона була духовною. Вона була моральною», – сказав Байден.
«Кінг часто запитував: "Куди ми йдемо далі?" - нагадав глава Білого дому. – Моє послання країні цього дня – ми йдемо вперед. Ми йдемо разом».
У неділю Кінґу виповнилося б 94 роки. Він був убитий у віці 39 років у 1968 році в Мемфісі, штат Теннессі, прихильником расової сегрегації Джеймсом Ерлом Реєм. Кінг був пастором церкви Ебенезер з 1960 року.
В матеріалі використані джерела Reuters
"Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни", тому Україні треба більше зброї - Столтенберг
Військова підтримка України з боку НАТО та Заходу - це найшвидший шлях до миру. Про це німецькому виданню Handelsblatt заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Як пише видання, Столтенберг посилює тиск на уряд Німеччини, щоб Берлін відправив в Україну танки Leopard 2. "Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни, - сказав він в інтерв’ю. - Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги".
Столтенберг привітав рішення канцлера Олафа Шольца надати ЗСУ бойові машини піхоти типу Marder і сказав, що на зустрічі Контактної групи з оборонної підтримки України на американській базі Рамштайн 20 січня мають бути ухвалені подальші рішення: "Нещодавні зобов’язання щодо важкого озброєння - важливі, і в найближчому майбутньому я очікую більшого".
При цьому стосовно ризику ядерної ескалації, про який Шольц неодноразово згадував, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький". За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії повідомлення, "що ядерну зброю не можна використовувати".
Тим часом нині в інтерв'ю німецькій газеті Bild керівник німецької компанії-виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що вони зможуть поставити в Україну відремонтовані танки Leopard 2 не раніше 2024 року.
Ремонт танків на німецьких складах коштував би кілька сотень мільйонів євро, і компанія не могла почати робити це до того, як замовлення не буде підтверджено, пояснили там. "Транспортні засоби мають бути повністю розібрані та перебудовані", - сказав Паппергер.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні 14 британських бойових танків Challenger 2. При цьому Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Як війна в Україні стала "лабораторією" для інновацій і випробувань західної зброї - медіа
Війна Росії в Україні стала майданчиком із вдосконалення теперішньої зброї та винайдення нових дешевих й ефективних рішень на полі бою. Про це у статті пише CNN.
Американське видання наводить приклад мобільного додатку, розробленого українськими спеціалістами для точного спрямування ударів по російських воєнних цілях, як один із прикладів новітньої та ефективної розробки в умовах війни. "Їхня інновація неймовірно вражає", - заявив CNN Сет Джонс, директор з програми міжнародної безпеки американського аналітичного центру CSIS.
Крім того, як зазначає медіа, війна в Україні також надала Сполученим Штатам та їхнім союзникам рідкісну можливість вивчити, як працюють їхні власні системи зброї в умовах інтенсивного використання, і які боєприпаси використовують обидві сторони, щоб здобути перемоги в цій сучасній війні. Також американські офіцери та інші військові віддалено відстежують, наскільки успішно Росія використовувала дешеві іранські безпілотники, які вибухають при ударі, у знищенні української енергомережі.
Україна є "цілковитою лабораторією зброї у всіх сенсах, тому що жодне з цього обладнання ніколи не використовувалося у війні між двома індустріально розвиненими країнами, – заявило CNN джерело, знайоме із західною розвідкою. - Це тестування в реальних умовах війни".
Для армії США війна в Україні стала неймовірним джерелом даних про роботу власних систем озброєння, наданих Києву, пише видання. Зокрема, йдеться про виявлені недоліки систем Switchblade, HIMARS, M777. При цьому українці змогли вдосконалити й пристосувати чимало з наданих їм видів озброєння, а також здійснили тактичні інновації, як-то операції з використанням невеликих груп піхоти зі Stinger і Javelin проти російських танків.
Крім того, деякі американські виробники зброї розповідають, що успіх Росії у використанні дронів-камікадзе проти цивільної інфраструктури в Україні вплинув на те, як вони розробляють нові броньовані бойові машини для армії, додаючи більше броні для захисту від атак з неба. Також ведуться розмови про розроблення дешевих американських дронів-камікадзе.
Коли йдеться про засвоєні уроки щодо використання зброї у російській війні в Україні, "про це можна написати книгу", - сказав конгресмен-демократ Джим Гаймс, член Комітету з розвідки Палати представників.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив, що Лондон надішле Україні 14 британських бойових танків Challenger 2. Німеччина заявляла, що західні танки, зокрема її танк Leopard 2 можна постачати в Україну лише за умови згоди між головними союзниками Києва, зокрема зі Сполученими Штатами.
Як кажуть оглядачі, західні країни намагаються надати Україні можливість для звільнення її території, але при цьому не хочуть провокувати Росію, що могло б призвести до того, що в конфлікт з Москвою міг би бути втягнутий весь альянс НАТО. У Західних столицях вважають, що постачання деяких видів зброї, зокрема західних танків, може спровокувати Москву для нападу на західні країни.
У статті використано матеріали Reuters
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